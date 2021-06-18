18 yaş üstündekilerin yarısında en az bir doz tamam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yetişkin nüfusunun yarısına en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

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Bakanlık verilerine göre bugüne dek yaklaşık 39,7 milyon doz aşı vuruldu. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 25,4, iki doz aşı yapılan kişi sayısı ise 14,2 milyon seviyesinde.

Koca, Twitter mesajında şunları yazdı: “Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı.”

Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021

Uzmanlar ekonominin tamamen açılabilmesi için sürü bağışıklığının oluşması gerektiği görüşünde. Bunun içinse toplumda en az yüzde 60 oranında aşılama yapılması gerektiği belirtiliyor. Aşılama hızındaki artışa rağmen bu oran Türkiye’de henüz yüzde 17 düzeyinde. Ancak son dönemde ağırlıklı olarak kullanılan BioNTech aşısının tek dozunun dahi yüzde 80 üstünde etkinliğe sahip olmasından dolayı toplumsal bağışıklığın beklenenden daha kısa sürede elde edilebileceği düşünülüyor.