Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatacak

Rusya, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.

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Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye’ye heyet göndermişti. Rusya’dan gelen heyet Türkiye’deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.

Rusya 5 Nisan-1 Haziran arasında getirdiği Türkiye uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzatmıştı.

AA’nın aktardığına göre Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’daki basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti.

Golikova, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.