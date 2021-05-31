Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya, Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını 21 Haziran’a kadar uzattı

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, Türkiye’ye uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran’a kadar uzatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Rusya, 12 Nisan’da Türkiye’yle arasındaki normal ve charther uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı almıştı. Uçuş sayısı karşılıklı olarak haftada ikiye düşürülmüştü.

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Öte yandan, Moskova ile Minsk arasındaki uçuşların ise 10 Haziran itibarıyla haftada 10 uçuşa yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Bugün, Rusya ajansı TASS’a konuşan ‘anti-koronavirüs kriz müdahale merkezi’nden iki yetkili Türkiye’ye olan uçuş kısıtlamasının uzatıldığını söylemişti.

Bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya bize siyasi olmadığını, kararın tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyor. Sonuçta şimdi rakamlar düştü, umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor” demişti.

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