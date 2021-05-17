Rus havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye yönlü haziran biletlerini satıştan kaldırdı

Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot Türkiye yönlü, yetkililerin uçuşları hariç, tüm uçak biletlerini satıştan kaldırdı.

Fotoğraf: DHA

Rus haber ajansı Tass’ın aktardığına göre havayolunun sözcüsü Mikhail Demin, şunları söyledi: “Seyahatler haftalarca, bazen aylar öncesinden planlanıyor. Genel merkezin izin verdiği İstanbul’a haftada iki uçuş dışında, Haziran ayı için satışları durdurduk ve olası iptaller nedeniyle Türkiye’ye tüm uçuşları iptal ettik.”

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Demin, ‘başka kararlar verilmesi halinde şirketin programı revize etmeye, gerekirse uçuş sayısını artırmaya ve açık satışlara hazır olduğunu’ ve ‘diğer havayolları gibi hükümet kararını beklediklerini’ sözlerine ekledi.

Rusya, Türkiye ile arasındaki normal ve charter uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı almıştı. 500 bin Rus uçuş sınırlaması getirilen dönem için Türkiye’ye seyahat planlıyordu.