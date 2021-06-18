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Yaramazlara biraz batar!

Rusya, 1 Temmuz’da Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırabilir

Rusya’nın 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırmayı değerlendirdiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Rusya 5 Nisan-1 Haziran arasında getirdiği Türkiye uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzatmıştı.


Forbes’ta yer alan haber Rus yetkililer ve ülkenin en büyük havayollarından birindeki bir kaynağa dayandırıldı.

Habere göre Rus yetkililer henüz nihai kararı vermedi. Ancak Rusların popüler tatil destinasyonu Türkiye’ye uçulamaması nedeniyle ülkedeki plajlarda yoğunluk oluşması ve bu durumun da vaka sayısını artırmasından endişe ediliyor. Ayrıca Türkiye’deki düşen vaka sayısı ve aşılama hızı da olumlu bulunuyor. Açılma durumunda ilk aşamada haftada yedi uçuş yapılması planlanıyor.

Türkiye’ye heyet gönderilmişti

Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye’ye heyet göndermişti. Rusya’dan gelen heyet Türkiye’deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.

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Kaliteli ve uzun yaşam

Tabii ki uzun ve sağlıklı yaşamak güzel.
Tabii ki hem ortak alanlarda sunulabilen olanaklarla, hem de bireysel bilincimizle kaliteli yaşamak, yaşamaya çalışmak güzel.
Ama bir de dolu dolu yaşamak var ki kendi adıma bu üçü arasında benim en kıymet verdiğim.