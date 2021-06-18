Rusya, 1 Temmuz’da Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırabilir

Rusya’nın 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırmayı değerlendirdiği bildirildi.

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Rusya 5 Nisan-1 Haziran arasında getirdiği Türkiye uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzatmıştı.

Forbes’ta yer alan haber Rus yetkililer ve ülkenin en büyük havayollarından birindeki bir kaynağa dayandırıldı.

Habere göre Rus yetkililer henüz nihai kararı vermedi. Ancak Rusların popüler tatil destinasyonu Türkiye’ye uçulamaması nedeniyle ülkedeki plajlarda yoğunluk oluşması ve bu durumun da vaka sayısını artırmasından endişe ediliyor. Ayrıca Türkiye’deki düşen vaka sayısı ve aşılama hızı da olumlu bulunuyor. Açılma durumunda ilk aşamada haftada yedi uçuş yapılması planlanıyor.

Türkiye’ye heyet gönderilmişti

Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye’ye heyet göndermişti. Rusya’dan gelen heyet Türkiye’deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.