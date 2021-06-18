İstanbul’da aşılama için temmuz hedefi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte aşılamanın temmuzun ilk haftasında biteceğini öngördü.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne kadar tüm ülkede yaklaşık 40 milyon doz aşı yapılırken, her iki dozu olup aşısı tamamlanan kişi sayısı 14 milyon. İstanbul’da ise 7 milyon doz aşı yapılırken, 2.3 milyon kişinin aşısı tamamlandı.

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’da aşılanmayan 3 milyon kişi kaldığını belirterek, temmuz ve ağustos aylarının ‘rahat geçirilebileceğini’ ifade etti.

Sağlık müdürünün açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Rahat dönem’

* 11 Mart 2020’den beri bu mücadeleyi veriyoruz. Şu anda İstanbul’da o zamandan beri görülen pozitiflik anlamında en az vakayla karşılaşıyoruz. Böyle devam etmesi için herkesin uyum göstermesi gerekiyor, aşı yaptırması gerekiyor. En azından şunu net söyleyebiliriz ki; temmuz ve ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda yoğun bakımlarımızda da aynı şekilde çok az hastamız var ve hastanelerimizde normal fonksiyonlarına dönmüş durumda. Hastanelerimiz Covid-19 harici bütün fonksiyonlarını yürütmeye başladılar.

‘3 milyon kişi kaldı’

* Şu andaki nüfusa göre İstanbul’daki 9,5 milyon insanı aşılamamız gerekiyor. 16 Haziran saat 00:00 itibariyle İstanbul’da 6 milyon 531 bin 933 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon kişi ikinci dozunu tamamladı. Yani artık 2,5 milyon kişi İstanbul’da aşılı durumda. 3 milyonu kaldı. Bunu da temmuzun ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız. Her yaş grubuna göre hedefimiz değişiyor. 12 yaş üstü olan bütün insanlarımızı aşılamış olacağız. Bizim aşı takip sistemimiz dünyadaki en iyi sistemlerden bir tanesi ve 2009 yılında kuruldu. Bununla beraber şu anda İstanbul’da normal şartlarda 400 bin doz aşı yapabilir haldeyiz.

‘Maske kuralı gevşeyebilir’

* Temmuz-ağustos aylarında kısıtlamaların esnetilebilir. Bazen bize de soruluyor… “Maske ne zaman çıkacak, salgın ne zaman bitecek” deniyor. Dünya üzerinde hiçbir bilim insanı bu salgının ne zaman biteceğini maalesef bilmiyor. Çünkü bu salgın geçmişteki salgınlardan çok farklı seyreden bir salgın. Onun için bütün dünyada bitmediği sürece, bu salgının hiçbir zaman bitmediğini bilmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın farkındalığı olduğu sürece, aşı oldukları sürece temmuz-ağustostan itibaren çok daha rahat, kısıtlamaların çok azaldığı bir döneme gireceğiz diye öngörüyoruz. Maskeyi de büyük ihtimalle açık havada -mesafeyi koruduğunuz müddetçe- belli yaz dönemlerinde, kullanma konusunda gevşeme olabileceğini öngörüyoruz.

Sinovac aşısı geliyor

* İkinci doz Sinovac aşıları yapabilir haldeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de Sinovac’ın birinci dozları da yeniden insanlarımızın kullanımına ve tercihine bırakılacak. Ama şu var; BioNTech’le ilgili hiçbir aşı sorunumuz yok. Stok sorunumuzda yok. Ne kadar talep, o kadar aşı var elimizde. İmkanımız da var. İnsanların da gelmesinden, aşıya talebinden çok memnunuz. Çünkü bizim için bir bayram olarak düşünün bunu. İki senedir yaşadığımız bir süreç vardı. Bizim için hastalıkla mücadele değil, hastalanmadan insanları korumak bayram demektir.

Okullar açılabilir

* Vaka sayılarımız bu seviyede olursa ya da aşağı düşerse ben okulların rahatlıkla açılacağını öngörüyorum. Zaten aşılama da bunu sağlayacak. Artık çocuklarımızın sosyal yaşamları ile beraber okuldaki arkadaşlarına, öğretmenlerine eylül ayında rahatlıkla kavuşacağını tahmin ediyorum.