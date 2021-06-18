Pandemiye rağmen göçmen sayısı rekora ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Mültecileri Yüksek Komiserliği (UNHCR), Covid-19 salgınına rağmen farklı coğrafyalardaki çok sayıda insanın evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldığını, dünyadaki göçmen sayısının 82 milyona ulaştığını ve bunun rekor olduğunu açıkladı.

Fotoğraflar: Reuters

UNHCR tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde hazırlanan ‘Küresel Eğilimler’ raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 1’ine yakını evinden uzakta yaşıyor. Son 10 yılda göç etmek zorunda kalanların sayısı ikiye katlandı. Pandemi sürecinde göç edenlerin, iltica başvurusunda bulunanların sayısı azalsa da geçen yıl 11,2 milyon kişi evini terk etti. Bu da 2019’dakinden yüksek bir rakam. Çoğunun nedeni savaş, çatışma, şiddet ve insan hakkı ihlalleriydi. Ve yine çoğu pandemi nedeniyle sınırlar kapalı olduğu için yaşadıkları yerden ayrıldı ama ülkelerinin sınırında kaldı.

Sadece 250 bin göçmen ülkesine döndü. Göç edenlerin ise 34 bini ‘bir ülkede’ yerleşebildi.

Raporda, pandemi nedeniyle alınan önlemlerin esnetilmesi nedeniyle bu yıl göç edenlerin sayısının artacağının tahmin edildiğine de dikkat çekildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Öncelikli olarak bu insanları göçe zorlayan nedenleri ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. Bunun için siyasi anlamda kararlılık ve istek şart” dedi.

Rapordan önce çıkan diğer unsurlar şöyle:

*Güney Sudan, Orta Afrika ve Suriye kıtlık riski altında.

*Aşırı yoksulların sayısının pandemi nedeniyle 119 milyon ile 124 milyon arasında bir rakama yükselmesi bekleniyor.

*Göçmenlerin yarısından fazlası (48 milyon kişi) ülkelerinde başka bir bölgede.

*Göç edenlerin üçte ikisinden fazlası beş ülkeden: Suriye, Venezuela, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar.

*10 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye’den savaşın başından beri 13,5 milyon kişi göç etti. Bu, ülke nüfusunun yarısından fazla. Göç edenlerin yarısı başka ülkelere gitti; diğer yarısı yaşadıkları yerlerden başka bölgelerde yaşamını sürdürüyor.

*Evini terk edenlerin dört üçüne yakını komşu ülkelerde yaşıyor.

*2018-2020’de 1 milyona yakın bebek ‘göçmen’ olarak dünyaya geldi.

*En çok göçmeni misafir eden ülkelerin başında 3,7 milyonla Türkiye geliyor. Türkiye’yi 1,7 milyonla Kolombiya, 1,4 milyonla Uganda ve Pakistan ile 1,2 milyonla Almanya izliyor.