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Yaramazlara biraz batar!

Danıştay, eylemlerde ‘günlük yaşamı etkilememe’ şartını hukuka aykırı buldu

Danıştay, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ‘vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak’ şartına bağlanmasını hukuka aykırı buldu; iptal kararı verdi.

Fotoğraf: Arşiv

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, 5 Ağustos 2015 tarih ve 29436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ve Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişikli Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10’uncu maddelerin iptali istemiyle Danıştay 10’uncu Dairesinde dava açmıştı.


ankaragazetecisi.com’dan Alican Uludağ’ın haberine göre yönetmeliğin 3’üncü maddesinde şu ifadeler yer alıyordu: “Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir.”

Oybirliğiyle iptal kararı

Başvuruyu değerlendirilen Danıştay 10’uncu Dairesi, yönetmeliğin 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a), (ç) bentlerinde yer alan ‘vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak’ ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğunu hükmetti, şartı oy birliği iptal etti.

Kararda, söz konusu yönetmeliğin dayanağı olan 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’ndaki ilgili bölümün Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edildiğine dikkat çekildi.

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