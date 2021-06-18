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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Öfkeye yenilmeyecek, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir’de parti merkezinde bir çalışanın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının ardından ‘demokratik mücadele’ mesajı verdi.

Fotoğraf: HDP

Onur Gencer adlı saldırgan, dün saat 11:00 sıralarında Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezine giderek kurşun yağdırmış, parti üyesi Deniz Poyraz’ı öldürmüştü. Gencer gözaltına alınmıştı.


Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter hesabında şunları yazdı: “Alçakça katledilen Deniz arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailemize ve halkımıza baş sağlığı diliyorum. Acımız çok büyük ama direncimiz ve umudumuz da çok büyük. Failleri tanıyoruz, amaçlarını biliyoruz. O halde öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Provokasyonların önüne geçmenin yolu, demokrasi mücadelesini ve dayanışmayı büyütmektir. Tüm bu alçaklıkların hukuk önünde hesabının sorulacağı barış toplumunu ve özgür yarınları hep birlikte sağlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun.”

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Kaliteli ve uzun yaşam

Tabii ki uzun ve sağlıklı yaşamak güzel.
Tabii ki hem ortak alanlarda sunulabilen olanaklarla, hem de bireysel bilincimizle kaliteli yaşamak, yaşamaya çalışmak güzel.
Ama bir de dolu dolu yaşamak var ki kendi adıma bu üçü arasında benim en kıymet verdiğim.