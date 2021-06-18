Peker, Veyis Ateş’e ‘sorusunu iletti’: Bakan, kendisine koruma polisi vermiş mi?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Halk Tv’de gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan eski Habertürk programcısı Veyis Ateş’e sorusunu iletti: “İçişleri Bakanı kendisine koruma polisi ve tahsisli araç vermiş mi? Eğer verdiyse bunu hangi sebeple verdi?”
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in video ve tweetlerinde ‘karanlık ilişkiler’ içinde bulunduğunu belirttiği Ateş’in işadamı Sezgin Baran Korkmaz’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla arasını bulma karşılığında 10 milyon avro istediği öne sürülmüştü. Ateş iddialar hakkında açıklama yapmamıştı.
Ateş, Saymaz’ın sorularını yanıtlarken Peker de Twitter’dan ‘dahil oldu.’
Güncellenecek…