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Yaramazlara biraz batar!

MHP ‘seçim’ şartlarını AKP’ye iletti

Seçim kanununda düzenleme yapmaya hazırlanan ‘cumhur ittifakı’nda MHP’nin üç şartını rapor halinde AKP’ye sunduğu bildirildi. Bu şartlar şöyle: “Seçim barajı yüzde 5 olsun. İttifak içi baraj uygulansın. Daraltılmış bölgeye itirazımız var.”

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre MHP Genel Merkezi, AKP’nin seçim barajı, seçim bölgeleri, partilerin seçimlere katılma şartlarına dair yürüttüğü çalışmaya ilişkin rapor hazırlayıp ittifak ortağına gönderdi. AKP kurmaylarıysa bu raporu değerlendirdikten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşüne sunacak.


MHP, AKP’nin çalışmasında yüzde 5 ve yüzde 7 olarak iki seçenekli hazırladığı Türkiye barajının yüzde 5 olarak uygulanmasını istedi. ‘İttifak içi baraj’ uygulanmasını da öneren MHP, barajı aşamayan partilerin oylarının ittifakın oylarına dahil edilmemesini istedi. AKP’nin çalışmasında ittifak içi baraj yer almıyor.

MHP’nin bir diğer şartı ise seçim bölgesi sayısının artırılarak kurulan ‘daraltılmış bölge sistemi’nin uygulanmaması. AKP’nin değerlendirdiği bu sisteme göre yapılan simülasyonlarda AKP ve CHP’nin vekil sayılarını artırdığı diğer partilerin vekil kaybettiği görülüyor.

MHP siyasi partilerin seçime girmeleri için Meclis’te grubunun bulunmasının şartlar arasından çıkarılmasına destek verdi. Buna göre partilerin seçime katılabilmeleri için, Türkiye genelinde yüzde 50 oranında teşkilatlanıp bunu seçimlerden altı ay önce tamamlaması gerekecek.

İttifak ortakları düzenlemeyi yıl sonuna gelmeden yasalaştırarak, Anayasa’nın ‘seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler, ilk seçimde uygulanmaz’ hükmüne takılmamayı planlanıyor.

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