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Yaramazlara biraz batar!

TL’de haftalık kayıp yüzde 5’i buldu

Hafta kapanışı itibariyle dolar 8,72, avro ise 10,34’ün üzerinde. Gelişmekte olan ülkeler içinde en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alan TL’de kayıp haftalık olarak yüzde 5’e yakın.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL, Fed’in önümüzdeki üç yıl için enflasyon beklentilerini yukarı doğru güncellemesi ve Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası haftayı iki ayın en kötü performanslarından biriyle kapattı.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki beklentileri karşılayamayan görüşme öncesi 8,28’e kadar çekilen dolar kuru, hafta kapanışı itibariyle 8,72 seviyesinde.

TL bu hafta gelişmekte olan ülke para birimleri içinde Macar forintinden sonra en fazla değer kaybeden ikinci para birimi.

Avro ise 10,04’e kadar indiği haftayı 10,33 seviyedinde tamamladı.

Altın fiyatları Fed kararı sonrası küresel olarak büyük düşüş yaşamasına rağmen, TL’nin de aynı anda değer kaybetmesi nedeniyle sınırlı düştü. Ons altın hafta kapanışını 1775 dolar bölgesinden yaparken, gram altın 498 lirada.

Dolar/TL’de ‘Fed’ yükselişi devam ediyor

Dolar Merkez’in faiz kararına tepkisiz

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Kaliteli ve uzun yaşam

Tabii ki uzun ve sağlıklı yaşamak güzel.
Tabii ki hem ortak alanlarda sunulabilen olanaklarla, hem de bireysel bilincimizle kaliteli yaşamak, yaşamaya çalışmak güzel.
Ama bir de dolu dolu yaşamak var ki kendi adıma bu üçü arasında benim en kıymet verdiğim.

MHP ‘seçim’ şartlarını AKP’ye iletmiş

Seçim kanununda düzenleme yapmaya hazırlanan ‘cumhur ittifakı’nda MHP’nin üç şartını rapor halinde AKP’ye sunduğu bildirildi. Bu şartlar şöyle: “Seçim barajı yüzde 5 olsun. İttifak içi baraj uygulansın. Daraltılmış bölgeye itirazımız var.”