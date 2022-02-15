Akşam Postası / 15 Şubat 2022

Dört kadını öldürdüğü Belçika’da müebbet aldı, Türkiye’de serbest bırakıldı

Belçika’nın Gent şehrinde eşi ve hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu dört kadını öldürüp iki kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilen Osman Çallı’nın, cezasının geri kalanını çekmek için iade edildiği Türkiye’de serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç cezaevine gönderildi

Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç, ‘MİT mensubu haberi’ davasında cezalarının onanmasının ardından bugün yeniden cezaevine girdi.

Muhalefet zirvesi: Davutoğlu ağırlık koymak istedi, beş lider ‘nazikçe’ direndi

Fotoğraf: CHP

Altı muhalefet partisi liderinin biraraya geldiği toplantında, ortaklaşılan noktalar kadar, ayrışılan noktalar da öne çıktı. Partilerin kurmayları, liderler arasında bir güvenin oluştuğunu belirtse de uzun bir yola çıkıldığına ve ele alınması gereken konuların fazlalığına dikkat çekiyor.

Ete ‘sehven’ getirilen ek vergi düzeltildi

Et ürünlerine ‘sehven’ getirilen ek vergi, Resmi Gazete’de yayımlanan ek kararla düzeltildi.

Elektrik faturaları için üç plan gündemde

Yüksek elektrik faturalarının toplumda tepki yaratmasının ardından harekete geçen hükümetin, yeni düzenlemede sona geldiği öne sürüldü.

Yeni anket: CHP, AKP’nin 1 puan gerisinde

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre CHP, AKP’nin sadece 1,1 puan gerisinde. Katılımcıların yüzde 55,6’sı “Erdoğan’a asla oy vermem” diyor.

‘Z kuşağı’ kopmuş gidiyor: Türkiye’den umudu kesmişler, çoğunun gönlü dışarda

‘Türkiye’de Z kuşağı’ araştırmasına göre gençlerin yüzde 73’ü imkan olması durumunda yurt dışında yaşamak istiyor.

Uluslararası İstatistik Kurumu’ndan TÜİK çıkışı: Derin endişe duyuyoruz

Uluslararası İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) hiçbir gerekçe gösterilmeden başkanın görevden alınmasına ilişkin mesajında, ‘siyasi müdahaleye karşı net duruş gösterme’ vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çete’ hariç Türkiye dert küpüne döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun ‘dert küpü’ne döndüğünü söyledi.

Buldan: HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değil

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısındaki konuşmada ardı ardına gelen zamlara, HDP’ye yönelik operasyonlara ve Kobani davasına değindi.

Boğaziçi’nin yeni genel sekreteri, Berat Albayrak’a CV göndermiş

Boğaziçi Üniversitesi genel sekreterliği görevine vekaleten getirilen Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden öğretim üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a CV’sini mail olarak gönderdiği ortaya çıktı.

BDDK, ‘kur korumalı’ verilerini açıklamaya başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin büyüklükleri periyodik olarak açıklamaya başladı.

Çorum’da Covid-19 testi yaptıranların yarıya yakını pozitif

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kentte Covid-19 vaka sayılarının, Omicron varyantının yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip olması, hava sıcaklığının düşüklüğü ve insanların kapalı ortamda daha çok vakit geçirmesi nedeniyle arttığını belirtti.

Ortaokul öğrencisini döven öğretmene hapis cezası

Aksaray’da ortaokul öğrencisini döven öğretmene 10 ay hapis cezası verildi.

Tarımda üretici enflasyonu rekor tazeledi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) hem aylık hem de yıllık bazda 11 yıllık endeks tarihinin rekorunu gördü.

E-sigara satıcıları Erdoğan’ın kararını takmıyor: Hedeflerinde iki grup var

Yaklaşık iki sene önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, e-sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve ilgili her türlü aksam, yedek parça ve solüsyonların ithalini yasaklayan cumhurbaşkanı kararı alenen ihlal ediliyor.

13 kız öğrencisine tecavüz eden öğretmene müebbet hapis

Endonezya’da, 13 kız öğrencisine tecavüz eden öğretmen ömür boyu hapse mahkum edildi.

Djokovic: Aşı olmaktansa büyük turnuvaları kaçırmayı tercih ederim

Teniste erkekler dünya sıralamasının 1 numarası olan Novak Djokovic, Covid-19 aşısı yaptırmaktansa gelecekteki turnuvaları kaçırmayı tercih edeceğini söyledi.

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı için geri sayım başladı; 2024’te vizyonda

ABD merkezli yapım şirketi Warner Bros, ‘Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı’ filminin 12 Nisan 2024’te vizyona gireceğini duyurdu.

Okula gitmemek için meyve suyuyla Covid-19 testini pozitif çıkarmışlar

Almanya’da öğrenciler, evde karantinaya girip okulu asmak için Covid-19 testlerine meyve suyu dökerek pozitif çıkarıyor.