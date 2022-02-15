Öğrencilerine cinsel tacizden tutuklanan öğretmenin 110 yıl hapsi istendi

Samsun’un İlkadım ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkında hazırlanan iddianame Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

AA’nın haberine göre kentte bir ilkokulda görevli öğretmen Y.Ö. hakkında Samsun başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından toplamda 110 yıl hapis cezası talep edildi.

İddianamede, mağdur çocuklar, velileri, tanık ve bilgi sahibi kişilerin ifadeleri yer aldı.

Bir mağdurun şikayeti üzerine okulda ve basında yankı bulması sonucu diğer üç mağdurun daha soruşturmaya dahil edildiği aktarılan iddianamede, sanığın sistematik bir şekilde mağdurlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

14 Aralık 2021’de Y.Ö. hakkında öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı öğretmen tutuklanmıştı.