13 kız öğrencisine tecavüz eden öğretmene müebbet hapis

Endonezya’da, 13 kız öğrencisine tecavüz eden öğretmen ömür boyu hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: Batı Cava savcılığı

Mahkeme kayıtlarına göre Batı Cava’da bölgesinin başkenti Bandung’da 2016 yılında ‘İslami yatılı okul’ açan Herry Wirawan (36) o tarihten itibaren yaşları 11 ile 16 arasında değişen kız öğrencilere tecavüz etti, sekizi hamile kaldı. Tecavüz sonucunda dokuz bebek dünyaya geldi.

Savcı, idamın yanı sıra kimyasal hadım ve tazminat ödemesini istedi. Ancak Bandung Bölge Mahkemesi, okul sahibi öğretmene müebbet hapis cezası verdi.

Endonezya hükümeti mağdurlardan her birine 85 milyon rupiye (81 bin 289 lira) kadar tazminat ödeyecek.

Wirawan’ın yoksul bölgelerdeki ailelerin çocuklarına burs vermeyi önererek okuluna öğrenci kaydettiği, ailelerinden uzakta olan çocukların onlarla iletişim kurmamaları için cep telefonlarına el koyduğu, sadece yılda bir kez ziyaret izni verdiği belirtildi.

Kız öğrencilerin avukatları, onun bu yolla öğrencileri daha da korumasız bir hale getirerek bu durumdan faydalandığını vurguladı.

Onun yıllar süren cinsel saldırı ve tacizleri, geçen yıl mayıs ayında öğrencilerden birinin ebeveynleri onun hamile olduğunu anlayınca ortaya çıkmıştı.

Yaşananlar cinsel şiddetin ciddi bir sorun olduğu Endonezya’da büyük tepki çekmiş, kadın hakları savuncuları yıllardır çıkmasını istedikleri yasa tasarısını bir kez daha anımsatmıştı.