Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elektrik faturaları için üç plan gündemde

Yüksek elektrik faturalarının toplumda tepki yaratmasının ardından harekete geçen hükümetin, yeni düzenlemede sona geldiği öne sürüldü.

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti.


Hürriyet’in haberine göre üç seçenek masada.

Birincisi; aylık 210 kilovatsaatlik sınır, 240’a çıkarılabilir.

İkincisi; elektrikten alında yüzde 18’lik KDV’de yalnızca konutlar için indirime gidilebilir.

Üçüncüsü; tıpkı konutlardaki gibi esnafın elektrik kullanımında da kademeli tarife geçilebilir. Ayrıca, cemevi, dernek ve vakıfların ‘ticarethane’ listesinden çıkarılması gündemde.

Sanayide yüzde 126, ticarethanelerde ise yüzde 128 zam yapılmıştı.

Düzenleme, kabine toplantısında ele alınacak.

Elektrik faturalarına yeni düzenlemede dört formül

Kalın duyurdu: ‘Çok yakında’ elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Cemevleri elektrik faturalarını ödememe kararı aldı

Esnaf ‘soygunun faturası’nı camlara astı: Geçinemiyoruz

SON HABERLER

Niğde’de ucuz yağ kuyruğu: Eksi 5 derecede beklediler

Türkiye’nin farklı yerlerinden ucuz temel gıda ürünü satın alabilmek için kuyrukta bekleyenlerin görüntüsü gelmeye devam ediyor. Başta Ankara ve İstanbul’daki Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruklar oluşmaya devam ederken geçen hafta Manisa’dan yansıyan kareye benzer ucuz yağ ve pirinç alma amaçlı kuyruk bu kez Niğde’de objektiflere yansıdı.

Marketlerde etiketler değişmeye başlamış

Hükümetin enflasyonu tutabilmek için temel gıda ürünlerine getirdiği KDV indirimi sonrası marketler hareketli. Büyük zincir marketler etiketlerin değiştiğini açıklarken, ekiplerin denetimine ilişkin de görüntüler servis ediliyor.