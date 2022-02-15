Elektrik faturaları için üç plan gündemde

Yüksek elektrik faturalarının toplumda tepki yaratmasının ardından harekete geçen hükümetin, yeni düzenlemede sona geldiği öne sürüldü.

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti.

Hürriyet’in haberine göre üç seçenek masada.

Birincisi; aylık 210 kilovatsaatlik sınır, 240’a çıkarılabilir.

İkincisi; elektrikten alında yüzde 18’lik KDV’de yalnızca konutlar için indirime gidilebilir.

Üçüncüsü; tıpkı konutlardaki gibi esnafın elektrik kullanımında da kademeli tarife geçilebilir. Ayrıca, cemevi, dernek ve vakıfların ‘ticarethane’ listesinden çıkarılması gündemde.

Sanayide yüzde 126, ticarethanelerde ise yüzde 128 zam yapılmıştı.

Düzenleme, kabine toplantısında ele alınacak.