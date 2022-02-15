Boğaziçi’nin yeni genel sekreteri üniversitenin lisans öğrencisi çıktı

Boğaziçi Üniversitesi genel sekreterliği görevine getirilen Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden öğretim üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal’ın üniversitenin tarih bölümünde lisans öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

13 dönemdir lisans programında kayıtlı gözüken Topal’ın bu dönemin sonunda yasa gereği bölümle ilişiği kesilecek. Yeni genel sekreterin ortalamasınınsa 0 (sıfır) olduğu belirtildi.

Doç. Dr. Nedim Malkoç, ‘görülen lüzum üzerine’ dün görevden alınmış, yerine asaleten atama yapılana kadar Topal getirilmişti.

Topal’ın 2 Şubat günü Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’ne, enstitünün bu yönde herhangi bir talebi olmamasına rağmen doktor öğretim üyesi olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

Topal, 2003 yılında kurulan AKP’ye yakınlığı ile bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin (BURA) 13’üncü dönem yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmüştü.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 1416 no’lu yasaya dayanarak üniversitelerine yapılan bu atamaların üniversitesinin liyakat ölçülerine, atama ve yükseltme kriterlerine uymadığını belirtiyor.