BDDK, ‘kur korumalı’ verilerini açıklamaya başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin büyüklükleri periyodik olarak açıklamaya başladı.

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Ekonomistler bir süredir KKM’ye ilişkin bilgilerin sadece hükümet yetkilileri tarafından açıklanıyor olmasını eleştiriyordu.

BDDK’nın günlük verilerinde 9 Şubat itibariyle KKM’lerin toplam büyüklüğünün 325 milyar liraya ulaştığı görülüyor.

Kaynak: BDDK

Bunun 175 milyar TL’si Hazine’nin çıkardığı enstrümana ait olurken, 150 milyar TL’lik kısmı Merkez Bankası enstrümanından.

Kur korumalı mevduat

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın ödenmesi esasına dayanıyor.