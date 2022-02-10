Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Kur korumalı’ verileri artık BDDK tarafından düzenli yayınlanacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin büyüklükleri 14 Şubat tarihinden itibaren periyodik olarak açıklayacak.

Fotoğraf: AA

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın ödenmesi esasına dayanıyor.


Ekonomistler, KKM’ye ilişkin bilgilerin sadece hükümet yetkilileri tarafından açıklanıyor olmasını eleştiriyordu.

BDDK bugünkü açıklamada ayrıca KKM hesaplarına ilişkin büyüklükleri de paylaştı. Buna göre 7 Şubat itibariyle KKM’nin toplam büyüklük 313 milyar TL.

Kaynak: BDDK

Bunun 171 milyar TL’si Hazine’nin çıkardığı enstrümana ait olurken, 142 milyar TL’lik kısmı Merkez Bankası enstrümanından.

KKM’de altıncı hafta: Döviz hesaplarında düşüş daha belirgin

Kavcıoğlu’na göre döviz hesaplarındaki yüzde 2’lik çözülme ‘çok iyi rakam’

AKP’li yetkilide ‘kur korumalı’ hüsranı

10 soruda kur korumalı TL hesaplar: Vadeler, getiri, giriş-çıkış, bankalar

SON HABERLER

300 lira istenen montu nasıl 10 liraya yaptırdım?

Fermuar Hastanesi deyince aklınızda devasa bir yer canlanmasın. Üsküdar’da eski bir pasajda, taş çatlasın 10 metrekarelik  bir tuhafiyeciden bahsediyoruz. Ben fermuarımı yaptırırken kapıda beş kişi kuyrukta bekliyordu. Sohbete başladık. İki kişi benim gibi Avrupa yakasından gelmiş. Tanıdık müşteriler de vardı. Herkes Vehbi beyin ustalığına ve dürüstlüğüne iknaydı.

İstanbul’da Halk Ekmek’e zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek büfelerinde 1.25 liradan satlan 250 gram normal ekmek, cuma gününden itibaren 2 TL’den satılmaya başlayacak.