‘Kur korumalı’ verileri artık BDDK tarafından düzenli yayınlanacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin büyüklükleri 14 Şubat tarihinden itibaren periyodik olarak açıklayacak.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın ödenmesi esasına dayanıyor.

Ekonomistler, KKM’ye ilişkin bilgilerin sadece hükümet yetkilileri tarafından açıklanıyor olmasını eleştiriyordu.

BDDK bugünkü açıklamada ayrıca KKM hesaplarına ilişkin büyüklükleri de paylaştı. Buna göre 7 Şubat itibariyle KKM’nin toplam büyüklük 313 milyar TL.

Kaynak: BDDK

Bunun 171 milyar TL’si Hazine’nin çıkardığı enstrümana ait olurken, 142 milyar TL’lik kısmı Merkez Bankası enstrümanından.