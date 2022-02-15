Duy da inanma: Dört kadını öldüren Çallı’yı Türkiye fazla bile yatırmış

Ankara başsavcılığı, Belçika’nın Gent şehrinde dört kadını öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan fakat Türkiye’ye iade edildikten sonra serbest bırakılan Osman Çallı’nın cezasını Belçika’da çekse daha erken serbest bırakılacağını savundu.

Belçika’nın Gent şehrinde 2004 yılında eşi ve hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu dört kadını öldürüp iki kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilen Osman Çallı’nın, cezasının geri kalanını çekmek için iade edildiği Türkiye’de serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Daha sonra polise teslim olan ve “Ailemin namusunu temizledim” diyen Çallı’nın, Belçikalı eşinden olan oğlunu kaçırmak suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı da ortaya çıkmıştı. Gent’te dört yıl süren yargılama sonunda Osman Çallı, ömür boyu hapse mahkûm edildiği kaydedildi.

Çallı, mahkumiyetten beş yıl sonra, cezasının geri kalanını Türkiye’de çekmek için başvuru yaptı. 28 Haziran 2013’te Türkiye’ye iade edilen Çallı, 2014 yılından itibaren Belçika ulusal adli sicilinden silindi.

BBC Türkçe’den Yusuh Özkan’ın haberine göre Türkiye’de fiilen üç yıl hapis yatan Osman Çallı’nın 2020 yılından bu yana özgür olduğu ortaya çıkmıştı.

Çallı’nın vurduğu ve hayatta kalan iki kurbandan biri olan Henri De Cooman’ın avukatı, Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Christoph D’Haese, dört kadının katili Çallı’nın, Belçika’da cezasını çekmek yerine özgürce dolaşmasını, ‘utanç verici ve anlaşılmaz’ diye değerlendirmişti.

‘Dört kez ağırlaştırılmış müebbet verildi ama..’

Ankara başsavcılığı’nın açıklamasında şunlar kaydedildi: “O.Ç.’nin cezasının infazı devam ederken kalan cezasını Türkiye’de çekmek istemesine yönelik talebinin Belçika adli makamlarınca uygun görülmesi üzerine Türkiye’de infaz işlemlerine başlanabilmesi amacıyla Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan dönüşüm (uyarlama) yargılaması sonucunda; O.Ç.’nin dört kişiyi öldürme suçundan dört kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile birlikte diğer eylemleri sebebiyle de süreli hapis cezalarına 30 Kasım 2012 tarihinde verilen kararla hükmedilmiş, ancak uyarlama yargılaması sonucunda verilecek cezanın Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından O.Ç. hakkında verilen bir kez ömür boyu hapis cezasını geçemeyeceğine dair yasal düzenlemeler uyarınca O.Ç.’nin müebbet hapis cezası üzerinden cezasının infazına karar verilmiştir.

O.Ç.’nin 28 Haziran 2013 tarihinde ülkemize iade edilmesi üzerine, infaz işlemlerinin Belçika ülkesinde yerine getirilmesi halinde 28 Haziran 2015 tarihinde tahliye edilecek olan O.Ç’nin suç tarihinde yürürlükte olan 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri uyarınca derhal infaz işlemlerine başlanılarak mevcut infaz düzenlemeleri uyarınca 10 Kasım 2019 tarihi itibariyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle 10 Kasım 2020 tarihi itibariyle ise şartlı tahliyesine karar verilerek infaz işlemleri tamamlanmıştır.

Adı geçenin infaz işlemleri, lehe kanun ve infaz hukukunun derhal uygulanma prensipleri dikkate alınarak uluslararası ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirilmiş olup, adı geçenin cezasını infaz etmediği ya da yeni çıkan yasal düzenlemeler doğrultusunda kişinin tahliye edildiğine yönelik yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.”

Belçika, Türkiye’den açıklama istemişti

Belçika Adalet Bakanlığı, Çallı’nın serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin kendilerini resmi olarak bilgilendirmediğini öne sürmüştü. Bakanlığın açıklamasında, “Şu anda Çallı’nın durumu hakkında resmi bir bilgimiz yok. Türk makamlarından açıklama istedik, yanıt bekliyoruz” denmişti.

Osman Çallı’nın, Türkiye’nin 1983’te imzaladığı ve Belçika’nın da taraf olduğu ‘Hükümlülerin Nakline İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ uyarınca iade edildiği belirtildi.

Anlaşma kapsamında her iki ülkenin de iadeye onay vermesi durumunda, hükümlünün cezası, gönderildiği ülkenin yasalarına dönüştürülüyor.

Anlaşmaya göre, infazın devam edeceği ülkenin, cezanın uygulanma biçimi ve olası tahliye konusunda diğer ülkeyi bilgilendirmesi gerekiyor. Ancak Belçika makamlarına göre, Türkiye bunu yapmadı. Belçika Adalet Bakanlığı yetkilisi Sharon Beavis, Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, iade sonrası Belçika’nın Türkiye’deki ceza prosedürü üzerinde hiçbir etkisi kalmadığını vurguladı.

Belçika makamlarının açıklama talebi, Türkiye’nin Brüksel büyükelçiliği aracılığıyla Ankara’ya iletildi.