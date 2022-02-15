Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çete’ hariç Türkiye dert küpüne döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun ‘dert küpü’ne döndüğünü söyledi.

Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun gündeminde zamlar, gazetecilerin yaşadığı sorunlar ve siyasetin gündemindeki konular vardı.

CHP lideri, gazetecilere uygulanan basın kartı ambargosuna tepki göstererek, “Onurlu gazetecilere bizim minnet borcumuz vardır” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

* Biliyorsunuz Türkiye bir dert küpüne dönmüş vaziyette, 5’li çete hariç. Ama şuradan bütün vatandaşlarıma açıkça ifade etmek isterim, elbette tartışacaksınız elbette düşüncelerinizi ifade edeceksiniz ama şunu sakın unutmayın; Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur, bu sorunların çözümünde de marka olan parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

* Isparta’da günlerce elektrik yanmadı. Ama ilk saatlerden itibaren iki genel başkan yardımcımız Isparta’daydı, bütün ilçeleri gezdiler. Dört gün sonra bakan oraya gitti. Niye gitti, helalleşmek için gitti. Sorunu çözmek için değil, ‘Bize helallik verin’ diye gitti.

* Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu geldi. Bizim sesimizi geniş kesimlere ulaştıran medyadır. Bizde maalesef medya sesini çıkarmasın ama iktidarı savunuyorsa her türlü imkânın sağlandığı bir duruma dönüştürülmüştür.

* Bize bir rapor sundular; o rapordan bazı bölümleri size aktarmak isterim; enflasyon yükseldi kağıttan tutun mürekkebe kadar kullandığımız tüm aygıtlara zam geldi. ‘Kâğıt gibi maliyet gelirlerinde yüzde 400 zam gerçekleşti’ deniyor. Gerçekten insafsız bir olay… 2021’de 54 gazete kapandı. Son üç yılda kapanan gazete ise 119. 119 gazetede çalışan gazetecilerin işlerini kaybetmesi demektir. Halkı aydınlatmak için yola çıkanlar en büyük sorunu yaşar hale geldiler.

* Basın İlan Kurumu’nun genel kurulu bir yıldır toplanmıyor. 2018’den beri cumhurbaşkanınca atanması gereken 12 üye atanmadığı için genel kurul toplanamıyor, fiyatlar belirlenemiyor, dolayısıyla Basın İlan Kurumu, medya üzerinde ciddi bir baskı unsuru pozisyonuna gelmiş durumda. Gazeteler üzerinde baskı kuruyor.

* Yeni Asya gazetesine 750 gündür ilan vermiyorlar. İnsaf ya. Yarın iktidarı destekleyen manşetler atsınlar, arka arkaya ilan gelecektir oraya. Ama gazete çalışanları, sahipleri ‘Biz onurlu insanlarız’ diyorlar. Onurlu gazetecileri her zaman yürekten alkışlıyorum. Onlara bizim minnet borcumuz vardır. Evrensel gazetesi 2019’dan bu yana Basın İlan Kurumu’ndan ilan almıyor. Gazetecilik meslek yasasının çıkmasını istiyorlar.

* Gazetecilere basın kartı verilmeyince ne oluyor? Yıpranma hakkından yararlanamıyorlar. Birçok organizasyona akredite olamıyorlar. Güvenlik güçlerine basın kartını gösteremiyor. Yurt dışına çıkınca gri pasaport alamıyor. Bütün gazeteci arkadaşlarıma şunu ifade edeyim; özgürce yazmak istiyorsanız, ittifakı yakından izleyeceksiniz. Medya özgürlüğüne ne kadar önem verdiğimizi hepiniz göreceksiniz.