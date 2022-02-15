Uluslararası İstatistik Kurumu’ndan TÜİK çıkışı: Derin endişe duyuyoruz

Uluslararası İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) hiçbir gerekçe gösterilmeden başkanın görevden alınmasına ilişkin mesajında, ‘siyasi müdahaleye karşı net duruş gösterme’ vurgusu yaptı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi enflasyonda yüzde 50’ye dayanan rakamın hemen öncesinde TÜİK’te Sait Erdal Dinçer’i koltuğundan kaldırarak yerine Erhan Çetinkaya’yı atamıştı. Uluslararası İstatistik Kurumu’ndansa buna tepki geldi.

Görevden almaların ‘güvenilirlik‘ problemleri yarattığı vurgulanan açıklamada özetle şunlar kaydedildi: “Uluslararası İstatistik Kurumu ve Uluslararası Resmi İstatistik Birliği, böyle bir dönemde Sait Erdal Dinçer’in Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığından alınmasından derin endişe duymaktadır. TÜİK’in çalışmalarında profesyonelliğin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt sunulmamakla birlikte, ISI ve IAOS, diğer benzer durumlarda olduğu gibi, resmi istatistiklerin üretilmesinde siyasi müdahale olarak gördüğümüz şeye karşı net bir duruş sergilemelidir.

Türk makamlarının, TÜİK’in uluslararası standartları tam olarak karşılayan nesnel istatistikler sağlayabileceğine dair güvence vermesini bekliyoruz. Bu, yalnızca hükümete değil, genel olarak Türk toplumuna da hizmet eden ve güvenilir istatistiklere dayanan mali piyasalar da dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından saygı duyulan Türkiye’nin resmi istatistiklerine olan güveni sağlamanın aracı olacaktır.“

Başkan değişiklikleri

Türkiye’de son beş yılda görev yapan beş TÜİK başkanının tamamı görev süresini tamamlayamadı.

1926 ila 2002 yılları arasındaki 76 yılda 18 başkanın görev yaptığı kurumda, AKP iktidarındaki 20 yılda değişen başkan sayısıysa dokuz.

Bazı ekonomistler ve muhalefet partileri söz konusu başkan değişiklikleriyle kurumun bağımsızlığının tamamen yok edildiği görüşünde.

Enflasyonda durum

TÜİK son olarak ocak ayında resmi enflasyonu 48,69 vermişti. Rakam aynı zamanda son 19 yılın zirvesi.

Bağımsız araştırma kurumlarına göreyse ocak ayıyla birlikte enflasyonda yüzde 100’ün üstüne çıkıldı.