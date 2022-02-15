Bakanlıktan Covid’de iyimser senaryo: Günlük tabloya bile gerek kalmaz

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, Omicron varyantının tırmandırdığı yeni dalganın martta plato yapmasını, sonrasında salgının hızının düşmesini beklediği bildirildi.

Buna göre bakanlık yaz ayları için iyimser bir senaryo çiziyor.

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre Sağlık Bakanlığı yetkilileri pandeminin seyriyle ilgili öngörülerini anlattı.

Daha hızlı bulaşan Omicron varyantının etkisiyle Türkiye’de yılbaşından bu yana vaka sayısı kayda değer şekilde arttı. Bu dönemde 4 Şubat’ta 111 bin 157 vakayla günlük bazda rekor kırılırken, yaklaşık bir buçuk aylık sürede 3,5 milyon vaka, 8 bin can kaybı kaydedildi. Günlük vaka sayısı 100 binli rakamların altına inse de 834 bin aktif vakanın bulunduğu ortamda Omicron varyantı halen büyük bir tehdit olarak görülüyor.

Türkiye’de dün 76 bin 632 vaka, 266 can kaybı kaydedildi.

Yaşlılar ve aşısızlar

Bakanlık yetkililerinin aktardığına göre vakaların yüzde 15’i, ölümlerinse yüzde 85’i 65 yaş üstü gruptan. Bunda aşısız ya da eksik aşılıların çoğunlukta olduğu belirtildi. 60 yaş altı aşılı vatandaşlarda ölüm oranının çok düşük olduğu, aşının yüzde 95,7’ye varan oranda ağır hastalık ve ölümleri engellediği, ancak halen 20 milyona yakın vatandaşın hatırlatma dozunu yaptırmadığı kaydedildi.

Yetkililer Hindistan, Filipinler ve Danimarka’da yayılmaya başlayan BA2 varyantını da dikkatle takip ettiklerini ifade etti.

Resmi verilere göre yüzde 24’e kadar çıkan test pozitiflik oranının son günlerde yüzde 20’ye indiğini belirten yetkililer, üreme katsayısının da 0,91’e düştüğünü vurguladı.

Plato çizip düşer

Yetkililere göre yeni dalganın birkaç hafta plato çizip hızla inişe geçmesi, mart ortasından itibaren vakalarda düşüşün hızlanması bekleniyor.

Salgının gidişinin iyimser senaryoları desteklediğini düşünen yetkililer, yeni varyant çıkmaması, havaların da ısınıp açık mekanlara geçilmesiyle rakamların iyice düşmesi ve kontrollerin azalmasını bekleniyor. Yetkililer yaz aylarında maskeye veda edilebileceği, hatta günlük vaka tablolarının yayımlanmasına bile gerek kalmayacağını belirtti.