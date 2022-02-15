Muhalefet zirvesi: Davutoğlu ağırlık koymak istedi, beş lider ‘nazikçe’ direndi

ALTAN SANCAR

Altı muhalefet partisi liderinin biraraya geldiği toplantında, ortaklaşılan noktalar kadar, ayrışılan noktalar da öne çıktı. Partilerin kurmayları, liderler arasında bir güvenin oluştuğunu belirtse de uzun bir yola çıkıldığına ve ele alınması gereken konuların fazlalığına dikkat çekiyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti’nin lideri ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışmalarını da içeren anayasa taslağını, seçim ve seçim güvenliği, ittifak gibi konuları görüşmek üzere 12 Şubat’ta Ankara’da yaklaşık altı saat görüşmüştü.

Toplantıya ilişkin açıklamada, farklı konuların da ele alındığı ve temasların süreceği vurgulanarak “Bugün burada milletimiz adına ‘yarının Türkiyesi’ni inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız” denmişti.

Görüşmeye katılan parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre üzerinde en uzun süre durulan konu parlamenter sistem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liderlere teşekkür ederek, aylardır yürütülen çalışma ve altılı görüşmeden verilecek fotoğraf karesinin toplumda yaratacağı umut havasına değindi. Ardından parti liderleri taslak metin hakkındaki görüşlerini dile getirerek ortaya çıkan metnin toplumsal uzlaşıya hizmet edeceğine ayrı ayrı vurgu yaptı.

Görüşmenin ilerleyen saatlerinde ise seçim süreci ve seçim güvenliği ele alındı. İttifak net biçimde konuşulmasa da kamuoyunda bu görüşün oluştuğu belirtildi.

Saadet cephesi: İttifaka doğru görüşmelere devam

Saadet Partisi’nden bir kaynak, liderlerin ittifakı konuşmak için görüşmelere devam etme görüşünde olduğunu, seçim süreci yaklaştıkça ittifakın netleşeceğini kaydetti.

CHP’li kurmay: Dönen parti hesap veremez

CHP’den bir kurmaya göre ise ittifak konusu ‘hassas’ ve şekillenmesi için zamana ihtiyaç var.

Partilerden bazılarının benzer tabanlara hitap ettiğini ve ittifakın oy kaymalarına yol açabileceği endişesi söz konusu. Kaynağa göre, “İttifak doğru kurgulanmaz ise seçmen, ittifak içi partilere ‘Nasıl olsa boşa gitmeyecek’ düşüncesiyle kayabilir. Bu durum da süreçte partilerin alacağı rolleri etkileyebilir.”

CHP’li isim bu kaygının sürece zarar vereceğine inanmadığını vurgulayarak ekledi: “Buradan dönen parti, biz de dâhil kim olursa olsun tabanına hesap veremez. Bizi genel merkezde oturtmazlar.”

Davutoğlu’na en net tavır Akşener’den

Farklı partilerden iki ayrı milletvekili ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun eski başbakanlığından hareketle ‘daha fazla ağırlık koymak’ istediğini, ancak liderlerin buna ‘nazikçe’ direnç gösterdiğini aktardı. Vekillere göre bu noktadaki en net tavır İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Öyle ki bu nedenle daha önce gündeme gelen ittifakın isim değişikliği önerisi de ‘erken taviz’ olarak görüleceği için eskiye göre arka plana itilmiş gibi duruyor.

Nitekim Davutoğlu, bugün, ‘millet ittifakı’nın isminin değiştirilmesini istediği yolundaki habere ilişkin “‘Türkiye İttifakı’ ismini benimsiyorum. Asla zorlaştırıcı ve ismi empoze edici olmadım” dedi.

İYİ Parti: Pazarlık ya da güç paylaşımı görüntüsü verilmemeli

Birlikteliğin önemine vurgu yapan vekiller, hassas sürecin korunmasının önemli olduğunu, bunun da ‘dengeleri bozmadan’ yapılması gerekliliğine işaret ediyor

İYİ Partili kaynaklar da görüşmelerin ‘pazarlık süreci’ gibi algılanmamasının önemine vurgu yaptı.

Sürecin henüz başında bulunulduğunu belirterek ‘dengelerin gözetilmesi’ gerekliliğinin altını çizen İYİ Parti cephesi aksi durumda sürecin kamuoyunda ‘güç paylaşımı’ olarak algılanacağını ve bunun negatif sonuçlarının olacağına inanılıyor. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nun Meclis’te düzenlediği basın toplantısında kurduğu şu cümleler de bu görüşe dayanıyor: “Türkiye’de bu birlikteliğin ve sürecin devam ettirilmesi bir diplomasi özenle yürütülmelidir. Katılımcı partiler ve genel başkanları tarafından bu özenin gösterileceğine inanıyoruz ve bu özeni gösteriyoruz.” İYİ Partililer, bu nedenle adaylık tartışması, cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlık konularının kamuoyunda konuşulmamasından kaçınılmasının önemli olduğuna ısrarla vurgu yapıyor.