‘Millet ittifakı’ genişliyor, ismi değişiyor

ALTAN SANCAR

Gelecek ve DEVA partilerinin de katılmasıyla birlikte ‘millet ittifakı’nın adının değişmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. ‘büyük millet ittifakı’ öneriler arasında öne çıkıyor. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına iyice yaklaştığı düşünülüyor.

Diken, ‘millet ittifakı’ ve CHP kulislerinde konuşulan son gelişmeleri derledi.

İki gündem: İsim ve genişleme

Parlamenter sisteme dönüşü de içeren anayasa değişikliğini görüşmek üzere CHP, İYİ Parti, DP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderleri 12 Şubat’ta Ankara’da bir araya geliyor. Yuvarlak masa etrafında gerçekleştirilecek toplantının adresi şehir merkezinin dışında.

Liderlerin ana gündemi, yardımcılarının yaklaşık dört aydır üzerinde çalıştığı ortak metin. Görüşmede metin hakkında son görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ortak açıklama için tarih belirlenmesinde ısrarcı görünüyor. CHP lideri uzun süredir devam eden görüşmelerin nihayete erdirilmesinin toplumda ‘Uzlaşamayacaklar’ algısının ortaya çıkmasının önüne geçeceği görüşünde.

Yuvarlak masadaki ikinci konu ise ‘Millet İttifakı’nın genişlemesi.

Gelecek ve DEVA Partisi’nin kesin gözüyle bakılan katılımıyla ittifakın adında değişiklik yapılması gündemde. Gelecek Partisi’nden farklı öneriler geldiğini belirten CHP kaynakları, ‘büyük millet ittifakı’ önerisine sıcak bakıyor. Seçmenin ‘millet ittifakı’ söylemine alıştığını dile getiren kaynaklar, toplumsal uzlaşıyı vurgulamak amacıyla ‘büyük’ vurgusunun önemine dikkat çekiyor. ‘millet ittifakı’nın esas hedeflerinden birinin Meclis’i yeniden canlandırmak olduğunu ve ‘büyük millet’ vurgusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de akıllara getireceği konuşuluyor. Tartışılan, ancak sıcak bakılmayan isim önerilerinden bir diğeri ‘Anadolu ittifakı.’

Engel yok ama adaylık ‘tali mesele’

Son günlerde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yeşil ışık yakıldığına dair iddiayı da değerlendiren ittifak temsilcilerine göre bu bağlamda herhangi bir engel yok. Hatta buna yaklaşıldığı görüşündeler. Ancak 12 Şubat’taki görüşmede bu konunun gündeme gelmesi beklenmiyor. Parti liderlerinin önceliğin seçmene bir yol haritası sunmak. Adaylık, bu aşamada tali mesele olarak görülüyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylık yolunda ‘helalleşme’ çıkışı kapsamında basına kapalı bazı görüşmeler de gerçekleştirdiği belirtiliyor. Görüşmeler Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği süreçlerin mağdurlarıyla. Görüşülen isimlerin talepleri nedeniyle temaslar kamuoyuna açıklanmıyor. Yaşadıklarını dile getiren mağdurları dinleyen Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çıkışını sürdüreceği belirtiliyor.

CHP lideri Diyarbakır’da sembol isimlerle görüşecek

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Diyarbakır ziyaretini 9-10 Mart’ta gerçekleştirmeyi planlayan Kılıçdaroğlu sembol isimlerle bir araya gelmeyi planlıyor.

CHP liderinin görüşebileceği isimler arasında Diyarbakır Cezaevi’nde 1980’li yıllarda işkenceye maruz kalan bir isim de bulunuyor. Bir diğer isim, Diyarbakır Barosu başkanıyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin de olabileceği konuşuluyor. Tutuklu eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da konuşulan isimlerden biri. Kılıçdaroğlu, ayladır HDP Diyarbakır binası önünde çocuklarının kaçırıldığını savunan aileleri de ziyaret edebilir.

Genel merkez ‘elektrikli’

Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturalarına yönelik “Ödemeyeceğim” çıkışı da parti genel merkezinin gündem maddelerinden.

CHP lideri önceki gün zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu dün de, “Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım” demişti.

Partililer, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışıyla ‘önce zam yapan, ardından zammı geri çekerek imajını koruyan’ Erdoğan’ın alanını daralttığını düşünüyor. Erdoğan’ın atacağı adımların, kamuoyunda Kılıçdaroğlu’nun çıkışıyla gerçekleştiği düşüncesini yaratacağı ve bunun CHP liderine olumlu yansıyacağı söyleniyor. CHP’liler zamların geri alınmaması halinde Kılıçdaroğlu’nun daha da sert tutum alabileceğini ve bu nedenle elektriklerinin kesileceğine kesin gözüyle bakıyor.