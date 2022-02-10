Kılıçdaroğlu: Elektrik zammı hatasından dönülmezse diğer adımları da atacağım

Zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım” dedi.

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Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti. Bazı kentlerde elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da elektrik faturalarına yeniden düzenleme geleceğini söylemişti.

CHP’nin 81 ildeki başkanlıkları dün eş zamanlı açıklama yaparak ‘Cumhuriyet tarihin en büyük zammının’ geri çekilmesini istemişti. Dün akşam Twitter hesabından video paylaşan CHP lideri, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden CHP Grup Başkan Vekili Özel’in konuştuğu bir videoyu alıntılayarak şunları kaydetti: “Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!”

Özel, CHP’nin Twitter hesabından paylaşılan videoda şunları ifade ediyor: “Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmayı göze almıştır. 2 Kasım’da, Abant’ta ne uyarı yaptıysa, ne söz verdiyse arkasında durmaktadır. Bir kurumsal karar almamış, aldırmamıştır. Kişisel protestosudur, Adalet Yürüyüşü gibi tek başına başlamıştır.”