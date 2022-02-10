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Yaramazlara biraz batar!

AKP’ye göre Kılıçdaroğlu’nun fatura çıkışı ‘provokasyon kokuyor’

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zamlar geri çekilene kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine dair sözlerini ‘şirazeden çıkmış ölçüsüz bir söz‘ diye niteledi. CHP liderini, ‘HDP’nin elektrik faturaları üzerinden sokağa çıkma çağrısına uyarak, provokasyon fitilini ateşlemekle’ suçladı.

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti. Bazı kentlerde elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da elektrik faturalarına yeniden düzenleme geleceğini söylemişti.


CHP’nin 81 ildeki başkanlıkları dün eş zamanlı açıklama yaparak ‘Cumhuriyet tarihin en büyük zammının’ geri çekilmesini istemişti. Dün akşam Twitter hesabından video paylaşan Kılıçdaroğlu, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurmuştu.

Çalık’ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AKP’li siyasetçi Malatya Kuyumcular, Lokantacılar ve Terziler esnaf odalarını ziyaret etti.

Talepleri bakana iletmiş

Esnafın, elektrik fiyatlarından dolayı yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardığını dile getiren Çalık, faturalardaki yeni düzenlemeyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğünü, kendilerine gelen istek, talep ve önerileri Bakan Fatih Dönmez’e ilettiklerini belirtti.

‘Terör örgütlerinin istediği şey’

Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösteren Çalık şu ifadeleri kullandı: “Tehdit ve nefret dili kullanmayı alışkanlık haline getiren CHP lideri, bu açıklamasıyla aslında HDP’nin elektrik faturaları üzerinden sokağa çıkma çağrısına uyarak, provokasyon fitilini ateşlemiştir. Bu, şirazeden çıkmış ölçüsüz bir sözdür. Devlet düşmanı, millet düşmanı terör örgütlerinin ve uzantılarının istediği bir sözdür. Bu çirkin dili, provokasyon kokan, kabul edilemez söylemini şiddetle kınıyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, sahici muhalefet yapmak istiyorsa önce her kesime hakaret eden ötekileştirici, kavgacı, nefret içerikli, hastalıklı ve yıkıcı bu dili bırakmalı, itiraz ve önerisini ortaya koymalıdır.

Ama bakıyoruz ki bu dil Kılıçdaroğlu’nun CHP’si için yerleşik bir dil olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına getirildiğinden beri CHP, Atatürk’ün partisi olmaktan çıktı, HDP’nin limanına yanaştı. Türkiye düşmanlarıyla hareket eden ve FETÖ terör örgütünün yalan söylemlerini kullanan bir parti haline geldi.”

‘Milletin bu provokasyona gelmeyeceğini’ vurgulayan Çalık, “Bu freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı savrula savrula tehlikeli gidişe CHP içinde, ‘Dur’ diyecek hiç mi yürekli, sağduyulu bir kişi yok” sorusunu yöneltti.

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