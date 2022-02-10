76 barodan ortak açıklama: Elektrik zamları Anayasa’ya aykırı

Ortak açıklama yayınlayan 76 baro elektrik zamlarının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

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Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti. Bazı kentlerde elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı.

Açıklamada zamların Anayasa’nın 2, 10 ve 167’nci maddelerine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14’üncü maddesine açıkça aykırı olduğu kaydedilerek şunlar ifade edildi: “Dört kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da sosyal devletin en temel görevidir.”

Açıklamaya imza atan barolar: