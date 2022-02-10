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Yaramazlara biraz batar!

76 barodan ortak açıklama: Elektrik zamları Anayasa’ya aykırı

Ortak açıklama yayınlayan 76 baro elektrik zamlarının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti. Bazı kentlerde elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı.


Açıklamada zamların Anayasa’nın 2, 10 ve 167’nci maddelerine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14’üncü maddesine açıkça aykırı olduğu kaydedilerek şunlar ifade edildi: “Dört kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da sosyal devletin en temel görevidir.”

Açıklamaya imza atan barolar:

  1. Adana Barosu
  2. Adıyaman Barosu
  3. Afyonkarahisar Barosu
  4. Ağrı Barosu
  5. Aksaray Barosu
  6. Amasya Barosu
  7. Ankara Barosu
  8. Antalya Barosu
  9. Ardahan Barosu
  10. Artvin Barosu
  11. Aydın Barosu
  12. Balıkesir Barosu
  13. Bartın Barosu
  14. Batman Barosu
  15. Bayburt Barosu
  16. Bilecik Barosu
  17. Bingöl Barosu
  18. Bitlis Barosu
  19. Bolu Barosu
  20. Burdur Barosu
  21. Bursa Barosu
  22. Çanakkale Barosu
  23. Çankırı Barosu
  24. Çorum Barosu
  25. Denizli Barosu
  26. Diyarbakır Barosu
  27. Düzce Barosu
  28. Edirne Barosu
  29. Elazığ Barosu
  30. Erzincan Barosu
  31. Erzurum Barosu
  32. Eskişehir Barosu
  33. Gaziantep Barosu
  34. Giresun Barosu
  35. Hakkari Barosu
  36. Hatay Barosu
  37. Iğdır Barosu
  38. Isparta Barosu
  39. İstanbul Barosu
  40. İzmir Barosu
  41. Kahramanmaraş Barosu
  42. Kars Barosu
  43. Kastamonu Barosu
  44. Kayseri Barosu
  45. Kırıkkale Barosu
  46. Kırklareli Barosu
  47. Kırşehir Barosu
  48. Kilis Barosu
  49. Kocaeli Barosu
  50. Konya Barosu
  51. Kütahya Barosu
  52. Malatya Barosu
  53. Manisa Barosu
  54. Mardin Barosu
  55. Mersin Barosu
  56. Muğla Barosu
  57. Muş Barosu
  58. Nevşehir Barosu
  59. Niğde Barosu
  60. Ordu Barosu
  61. Sakarya Barosu
  62. Samsun Barosu
  63. Siirt Barosu
  64. Sinop Barosu
  65. Sivas Barosu
  66. Şanlıurfa Barosu
  67. Şırnak Barosu
  68. Tekirdağ Barosu
  69. Tokat Barosu
  70. Tunceli Barosu
  71. Trabzon Barosu
  72. Uşak Barosu
  73. Van Barosu
  74. Yalova Barosu
  75. Yozgat Barosu
  76. Zonguldak Barosu

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