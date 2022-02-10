‘Ödemezse elektriği kesilsin’ diyen Bahçeli CHP liderine kandil gönderilmesini istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun faturasını ödememesi halinde elektriğinin kesilmesi gerektiğini ifade ederek, il teşkilatlarına kendisine birer kandil göndermesi için ‘talimat verdi.’ MHP lideri, ‘kandil’ derken ‘PKK-Kandil’ göndermesi yaptı.

Fotoğraf: Twitter

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti. Bazı kentlerde elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da elektrik faturalarına yeniden düzenleme geleceğini söylemişti.

CHP’nin 81 ildeki başkanlıkları dün eş zamanlı açıklama yaparak ‘Cumhuriyet tarihin en büyük zammının’ geri çekilmesini istemişti. Dün akşam Twitter hesabından video paylaşan Kılıçdaroğlu, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurmuştu.

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini ‘şirazeden çıkmış ölçüsüz bir söz‘ diye nitelemiş, onu ‘HDP’nin elektrik faturaları üzerinden sokağa çıkma çağrısına uyarak, provokasyon fitilini ateşlemekle’ suçlamıştı.

‘İsyan denemesi’

Bahçeli, Twitter’dan altı paylaşım yaparak konuya ‘el attı.’ Kılıçdaroğlu’nun video kaydı yapmaya iyice merak sardığını belirten Bahçeli, ‘fukaranın akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamadığını’ savundu.

CHP liderinin ‘elektrik faturasını ödemeyeceğini’ ifade etmesini, ‘ilk olarak bir tercih, ikinci olarak sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesi’ olarak niteleyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir.

‘Kuzu kuzu öder’

Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm.”

Kılıçdaroğlu’nun ‘tehlikeli sularda kulaç attığını ve boğulma riskinin farkında olmadığını’ savunan Bahçeli kandil gönderilmesine ilişikin talimatını şöyle dile getirdi: “Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum.

‘Kandil’e yabancı değil’

Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır. Hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu, elimizden gelen budur, yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki: Karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakacaktır. İçine düştüğün karanlığı aydınlatacak henüz bir ışık da yoktur.”