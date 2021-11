Kılıçdaroğlu anlattı: Kimlerle helalleşecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme yolculuğu’nda kimlerle helalleşeceklerini anlattı.

CHP lideri, 13 Kasım’da “Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” demişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, “Geliyor gelmekte olan” sözlerini tekrarlayarak, ekonomideki kötü gidişatı değerlendirdi.

Hedefine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı koyan Kılıçdaroğlu, “Ekonominin kitabını nasıl yazdıklarını anlatacağım” diyerek bütçeden yapılan harcamaları sıraladı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

Kimlerle helalleşecek?

* Hafta sonu bir videoyla iktidara geliyoruz ama bunun bana yetmediğini anlatmaya çalıştım. Benim için sarayların, konvoyların zerre önemi olmaz. Eğer ülkemizin makûs talihini kırabiliyorsam ben iktidar olayım, olayım ki çocuklarımıza bembeyaz bir Türkiye bırakalım. Yaralarımızı sarmamız gerekiyor, yaralar hâlâ açık. Helalleşmeyle hukuku karıştıranlar oldu. Helalleşmek yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek demektir. Bunu yarası olan topluluklarına yapacağız. Kim ne suç işlediyse hukuk onun hesabını soracak.

* Ben bu ülke çocuklarının ardından bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Hani strateji çocuklarımın geleceğinden önemli. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz, Roboski’yle helalleşeceğiz. Sivas, Maraş mağdurlarıyla, Diyarbakır hapishanesi mahkûmlarıyla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklar, 6-7 Eylül mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz’ın ailesiyle, Soma’yla helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gençlerimiz asıldı; onlarla helalleşeceğiz. Ahmet Kaya’yla helalleşeceğiz.

1800 lirayla geçinin bakalım

* Türkiye’nin sorunları çok, sorunları bizzat her bir vatandaş tek tek yaşıyor. Ama sorunları yerinde tespit etmek, o sorunları aşmak için çözümler üretmek hepimizin görevidir. Kayseri’ye tarın seçim varmış gibi giden 38 milletvekilimiz vatandaşların dertlerini dinledi ve onlara şunu söyledik; her birimiz bu sıkıntıları yaşıyoruz ayrıca bizler çözüm üretmek istiyorum ve bunun için mücadele edeceğiz, halktan destek istiyoruz. Vatandaşların şikâyetleri var; emekli bir vatandaşımız ‘Ülkenin hali harap, geçinemediğimiz için gündelik inşaat işlerine gidiyoruz, 600 milletvekilimiz var 1800 liraya bir tanesi geçinsin ben her ay maaşımı ona vereceğim’ diyor. Doğru söylüyor. Bir de sarayda oturanlar var. Onlara da teklif ettim emeklinin halini öğrenmek istiyorsanız bir ay 1800 lira alın geçinebiliyor musunuz geçinemiyor musunuz bir bakın bakalım.

Saat başı etiket değişiyor

* Pahalılığın can yaktığını biliyorum, insanların geçinemediğini biliyorum. Gaziler geçinemiyor, şehit yakınları onlara bağlanan aylıklarla geçinemiyor. Bugün aldığını esnaf yarın yerine koyamıyor, saat başı etiketler değişiyor. Bütün bunlara rağmen merak etmeyin diyoruz, biraz sıkıntı çekeceksiniz ama geliyor gelmekte olan. İlk yağacağımız işlerden biri devleti derleyip toparlamaktır. Devleti yönetmek zor değildir. Devleti liyakatle adaletle yönetirseniz bütün sorunları aşarsınız. İşi ehline vereceksiniz ve görev bekleyeceksiniz ondan. Bizim MB var. Düne kadar sorun yok Merkez Bankası’nda.

* ‘Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve araçlarını doğrudan kendisi belirler’ diyor yasa. Ama bu yetki bir kararnameyle MB’den alındı. 36 2021 tarihli Resmî Gazete’de fiyat istikrarı komitesi kuruldu. TBMM’nin bankaya verdiği yetkiyi sarayda oturan zat elinden aldı bir başkasına verdi. Bu komite hiç çalıştı mı? Bu komite bu fiyatlara bir şey dedi mi? İlgili kişiler bir araya gelip bu kadar zam nereden geliyor diye düşündü mü? Hiç düşünmedi ve memleket bu hale geldi: Ateş pahası neyi tutsanız eliniz yanıyor. Merkez Bankası’na müdahale ettiniz de ne oldu? 1)128milyar dolar MB kanununa aykırı olarak kayınpeder damat arasında yok edildi. Nereye gitti 128 milyar dolar? Cevabını hâlâ almış değiliz. MB’nın kasasında kendisine ait olan ne bir dolar ne de bir senti var! Tam 35 milyar dolar eksi bakiyesi var. Beyler ne yapıyor? Ha bire bize çatıyorlar, eleştirilerimize tahammül edemiyorlar. Yahu bizim eleştirilerimizden ders al. Her eleştirinin arkasına mutlaka öneriyi de getiriyorum.

‘Dünyada böyle bir şey yok’

* Öyle bir duruma geldi ki; ‘Türkiye damat ayrılırken at izi it izine karıştı’ demek zorunda kaldı. Türkiye’nin hedefleri şu: Türk Lirası erisin, dolar yükselsin, memleket fakirleşsin, bizim servetlerimiz pula insin, dışarıdan dolar gelsin, dolardan cari fazla oluşturalım, cari fazlayla biz bu durumu düzeltiriz. Ya akıl alacak şey değil. Dünyada böyle bir şey yok. Paranın itibarını koruyacaksın, sağlıklı bir denge oluşturacaksın. Bunun için sadece para değil maliye politikası da var onunla da uğraşacaksın. Bunların hiçbiri yapılmadı.

* Fakirliği böyle temel bir argüman olarak beslerseniz iç piyasanın durumu ne olur? Kayseri’de konuşan esnafın hali olur. Son yedi yılda müdahale ettiler, 128 milyar dolar buharlaştı, son yedi yılda Erdoğan’ın ekonomi kitabından bir sayfa okuyorum: Zafer Havalimanı bu yılın ilk sekiz ayında dolar bazında garanti vermişler, 878 bin 488 kişi buradan uçacak. Sözleşmesi var altına da atmış imzayı. Ama giden yolcu 5 bin 725 kişi. Peki devletin hazinesinden beşli çeteye giden para 4 milyon 650 bin avro. Erdoğan’ın kitabında bu yazıyor! Haksızlığı, sömürüyü görüyorsunuz! Ne kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan da sayın Devlet Bahçeli’dir.

‘Rüşveti burunlarından getireceğiz’

* THK başkanı istifa dilekçesi vermiş, kabul olmuyor. Mahkemeye başvurdu, hayır sen orada duracaksın… Şu düzene bakın. Sosyal çöküntü getirdi. Ahlaki değerlerimizde çöküş var. Sabah akşam dinden bahseden bu iktidar en büyük ahlaki çöküntüyü getirdi bu ülkeye Uyuşturucu bataklığı içinde. Baronlar el üstünde tutuluyor, serbest bırakılıyor. Polisin bırakıldığı baronlar mahkemeler tarafından serbest bırakılıyor. Baron siyaseti satın almışsa o baron hapiste kalmaz. Gidiyorsunuz İçişleri bakanı konuşuyor; “Virane yerlerde varoşlar uyuşturucu kullanıyor, yıkın orayı.” Gücün yetiyorsa o baronlara ses çıkar. Ahlaki değerlerimizle birlikte kültürel çöküş de başladı. Çözeceğiz rüşvet alanların burnundan getireceğiz, bu ülkedeki bütün baronları bu topraklardan sileceğiz.

* İçişleri bakanı… Ayda 10 bin dolar rüşvet aldığını söylediğin kişi kim? Kim bu, ses yok? Çöküş başladı. Kültürel çöküş de başladı. Bunların hepsini çözeceğiz. Ahlakımızla çözeceğiz. Rüşvet alanların burnundan getireceğiz. Bu ülkede uyuşturucu satan bütün baronları bu ülkeden sileceğiz. Gencecik fidan gibi evlatlarımıza uyuşturucu alıştırılıyor. Erdoğan ve şürekâsının sesi bile çıkmıyor. Kendi genel merkezlerindeki tabloyu görüyorlar mı? O lüks araçların içinde ‘pudra şekerini çekerken hiç düşünmediler mi ‘Biz ne hale getirdik’ diye?