‘Türkiye ittifakı’ önerisi sunan Davutoğlu: Asla zorlaştırıcı olmadım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘millet ittifakı’nın isminin değiştirilmesini istediği haberlerine ilişkin “Ben asla zorlaştırıcı ve ismi empoze edici olmadım” dedi.

Şimdilik CHP ile İYİ Parti’den oluşan ittifaka, dört partinin daha eklenmesi gündemde. Bunlardan biri de Gelecek Partisi. Davutoğlu’nun ise yeni bir ittifak ismi önerdiği belirtiliyor.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Davutoğlu, ‘Türkiye ittifakı’ isminin, geçen ağustos ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildiğini söyledi.

Gelecek Partisi lideri şunları kaydetti: “Öyle bir hava oluştu ki, sanki birtakım şartlar getiriyor, işi zorlaştırıyorum… Ben asla zorlaştırıcı ve ismi empoze edici olmadım. Sanki talep etmişim de reddedilmiş gibi anlatılıyor. Talep diye bir şey yok. ‘İleri aşamalarda konuşalım’ denildi. ‘Türkiye ittifakı’ ismini benimsiyorum. İki tarafta yüzde 30-35’lik yapı oluştu. Statükoyu değiştirmemiz lazım. Statükodan kopanlar dışlanmışlık ve yalnızlık hissine kapılmamalı. İsim avantaj sağlar.”

Davutoğlu ayrıca altı liderin buluşmasında siyasi bir talebinin olmadığını, eşit milletvekilliği talebinin bulunmadığını ifade etti.