Davutoğlu, ‘merkez sağ ittifak’a kapıyı kapattı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘cumhur’ ve ‘millet’ ittifaklarına alternatif ‘sağ ittifak’ düşünmediklerini söyledi.

Sözcü’ye konuşan Davutoğlu’na, Saadet, Demokrat, Gelecek ile Demokrasi ve Atılım partilerinin merkez sağ ittifakı tercih ettiğin dair anımsatıldı.

Gelecek Partisi lideri, kendisinin teklifinin ya da böyle bir önerisinin olmadığını belirterek “İttifak olacaksa bir ittifak olur” diye konuştu.

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu ve sayın (Meral) Akşener’le konuştuğumuz konuyu söylüyorum; ayrı bir ittifak oluşması durumu yok. Partiler açıklamalar yapabilir, bunda bir beis yok ama açıklama yapmak ayrı şey, ittifak olmak ayrı şey. Benim şimdi üzerinde durduğum, altı partinin birlikte bulunacağı bir ittifakın muhtevası, içeriği konusunda bir istişare.”