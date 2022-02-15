‘Türkiye İttifakı’ öneren Davutoğlu: Asla zorlaştırıcı olmadım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘millet ittifakı’nın isminin değiştirilmesini istediği yolundaki habere ilişkin “Ben asla zorlaştırıcı ve ismi empoze edici olmadım” dedi.

Şimdilik CHP ve İYİ Parti’den oluşan ittifaka, dört partinin daha eklenmesi gündemde. Bunlardan biri de Gelecek Partisi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti’nin lideri ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışmalarını da içeren anayasa taslağını, seçim ve seçim güvenliği, ittifak gibi konuları görüşmek üzere 12 Şubat’ta Ankara’da yaklaşık altı saat görüşmüştü.

Toplantıya ilişkin açıklamada, farklı konuların da ele alındığı ve temasların süreceği vurgulanarak “Bugün burada milletimiz adına ‘yarının Türkiyesi’ni inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız” denmişti.

Toplantıda Davutoğlu’nun yeni bir ittifak ismi önerdiği öne sürülmüştü.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Davutoğlu, ‘Türkiye İttifakı’ isminin, geçen ağustos ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildiğini söyledi.

Gelecek Partisi lideri şunları kaydetti: “Öyle bir hava oluştu ki, sanki birtakım şartlar getiriyor, işi zorlaştırıyorum… Ben asla zorlaştırıcı ve ismi empoze edici olmadım. Sanki talep etmişim de reddedilmiş gibi anlatılıyor. Talep diye bir şey yok. ‘İleri aşamalarda konuşalım’ denildi. ‘Türkiye İttifakı’ ismini benimsiyorum. İki tarafta yüzde 30-35’lik yapı oluştu. Statükoyu değiştirmemiz lazım. Statükodan kopanlar dışlanmışlık ve yalnızlık hissine kapılmamalı. İsim avantaj sağlar.”

Davutoğlu ayrıca altı liderin buluşmasında eşit milletvekilliği ya da siyasi bir talebinin olmadığını ifade etti.