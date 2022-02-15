DSÖ, çocukluk çağı kanseri eşitsizliğini raporladı: Ücretsiz teşhis ve tedavi olmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukluk çağı kanseri eşitsizlikleri hakkında yeni bir rapor yayımladı.

Raporda eşitsizliğin kanser hastası çocukların iyileşme oranları üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Gelişmiş ülkelerdeki çocuklar kanseri yenip hayatta kalabilirken gelişmemiş ülkelerde iyileşme oranı çok düşük: “Ölüm oranı Avrupa’da bazı ülkelerde yüzde 9’dan yüzde 57’ye kadar değişmektedir.”

Görsel: DSÖ

15 Şubat 2022 Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü yayımlanan raporda Avrupa’da çocukluk çağı kanseri eşitsizliklerine ilişkin kanıtları ilk kez ortaya konmuş oldu.

Hem ulusal hem de bölgesel düzeyde çocukluk çağı kanserinin görülme olasılığı tespit edilirken hasta ve bakıcı deneyimlerine de yer verildi.

‘Yenilikçi teknolojilerle yüzde 80’ini tedavi ediyoruz’

Ülke Sağlık Programları Bölümü Direktörü Dr. Nino Berdzuli raporla ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz birkaç on yılda, çocukluk çağı kanserinde iyileşme ve hayatta kalma oranında büyük ilerleme kaydedildi. Bugün, yenilikçi teknolojiler, teşhis ve tedavi sayesinde çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 80’ine kadarını tedavi edebiliyoruz.”

‘Hayatta kalma oranı yüksek ve düşük gelirli ülkelerde farklı’

Araştırmalar İzlanda’dan Kırgızistan’a kadar DSÖ Avrupa Bölgesi’nin 53 üye devletini kapsayarak yapıldı. Bu ülkelerden 34’ü yüksek gelirli 14’ü üst orta gelirli ülke ve beşi alt orta gelirli ülke olarak kabul ediliyor.

DSÖ/Avrupa Kıdemli Teknik Sorumlusu Marilys Corbex ise sosyoekonomik farklılıklara dikkat çekerek şöyle dedi: “Bu keskin fark, Avrupa genelinde acilen ele almamız gereken en genç savunmasız nüfusumuz arasındaki sayısız eşitsizliği temsil ediyor. Hayatta kalma oranlarındaki farklılıklar yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasında önemliyse, aynı ülke içinde sosyoekonomik gruplar arasında ve hatta cinsiyete göre çok fazla farklılık gösterebileceğini belirtmek önemli.”

Raporda, eşitsizliğin tedavi üzerindeki önemli etkisini göstermek için kanserli çocukların ve ailelerinin yaşanmış deneyimlere de yer verildi.

Yaşanmış olaylarda ise şu başlıklar öne çıktı;

Kliniklerin yetersiz ilaca sahip olması ve ebeveynlerin ilaçları kendilerinin tedarik etme zorunda kalması

Çocukluk çağı kanserine ilişkin farkındalık eksikliği

Standart kanser tedavi protokolleri bilgisinin eksik, gecikmiş olması veya yanlış teşhis konulması

Pediatrik tesislerin olmaması nedeniyle kanserli çocukların yetişkin tesislerde tedavi edilmesi

Ailelerin ilaç satın alacak paradan yoksun olması

İlaç sağlayan kuruluşlara yapılan bağışların Covid-19’dan etkilenmesi

DSÖ raporda çocukluk çağı kanserinin ücretsiz teşhis ve tedavisini güvence altına alınmasını istedi. Ayrıca pediatrik standart tedavi protokolleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için doktorlar ve hemşireler için profesyonel eğitime fon sağlanmasını talep etti.