Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı için geri sayım başladı; 2024’te vizyonda

ABD merkezli yapım şirketi Warner Bros, ‘Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı’ filminin 12 Nisan 2024’te vizyona gireceğini duyurdu.

‘Anime’ tarzına yapılacak olan filme dair yayınlanan ilk konsept çizim, filmin Peter Jackson’ın üçlemelerindeki Orta Dünya tasvirinden ilham aldığını ortaya koyuyor.

A new #LordOfTheRings original anime feature titled “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” is set for release in April 2024.



Variety can exclusively reveal the first look at the film’s concept art: https://t.co/1XzjXccQ2U pic.twitter.com/wHuBGVytwq — Variety (@Variety) February 14, 2022

Orta Dünya’nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi ‘Rohirrim Savaşı’nın anlatılacağı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand’ın hayatına ve ‘Miğfer Dibi’nin yaratılışına odaklanılacak.

Filmin yönetmen koltuğunda, ‘Star Wars: Visions’ ve ‘Blade Runner: Black Lotus’ gibi animasyon dizilerini de yöneten Japon anime yönetmeni Kenji Kamiyama oturuyor.

Filmin mutfağında yer alanlardan birisi de daha önceki film üçlemelerindeki senaryoyla Oscar ödülü alan ekibinin bir parçası olan Philippa Boyens.

Henüz hakkında çok fazla bilgi ve görsel paylaşılmayan filmin seslendirme kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı da henüz belli değil. Ancak bu ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağı duyuruldu.