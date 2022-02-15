‘MİT mensubu haberi’ davasında cezalarının onanmasının ardından bugün yeniden cezaevine giren gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, ‘MİT mensubu haberleri’ davasında yargılanan gazeteciler Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Barış Terkoğlu hakkında İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını kesinleştirmişti.

Davada yargılanan altı gazetecinin hapis cezalarına yönelik istinaf başvurusu reddedilmişti.

Keser, Çelik ve Ağırel’in ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek‘ten dört yıl sekiz ay 17 gün, Pehlivan ve Kılınç’ınsa üç yıl dokuz aylık hapis cezası kesinleşmişti.

Hülya Kılınç, bugün kararın infazı için polis ekiplerince evinden alınmış; Manisa Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderilmişti.

İstanbul’daki Çağlayan adliyesine giderek infaz savcılığına başvuran gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel de adliyedeki işlemlerinin ardından Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Pehlivan ve Ağırel’in serbest bırakıldığını duyuran avukat Hüseyin Ersöz, Twitter hesabı üzerinden “Bu da özgürlük pozumuz…” diye yazarak gazetecilerle çektiği fotoğrafı paylaştı.