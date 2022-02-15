Devletin bütçesi ‘çakırkeyif’

Ocak ayında bütçede oluşan fazlada yine alkol ve tütün ürünlerinden gelen ÖTV’nin payı büyük.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarına açıklamış, artan vergi gelirleriyle birlikte bütçede 30 milyar lira fazla oluşmuştu. Geçen sene ocakta 79,2 milyar TL vergi toplayan devlet bu sene ocakta bu oranı yüzde 86 artırarak 147,4 milyar TL’ye çıkardı.

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise yeni yılla birlikte 43 oranında artırılmıştı.

AKP hükümetinin alkol ve tütün ürünlerine karşı ağır vergi yükleriyle verdiği ‘karlı savaş‘ ocak ayı bütçe rakamlarında da kendini göstermiş durumda.

Söz konusu ayda alkollü içkilerden toplanan ÖTV yüzde 57 artışla 1,9 milyar TL’den 2,9 milyar TL’ye çıktı.

Tütün mamüllerinden toplanan ÖTV ise bu dönemde yüzde 74 artışla 5,3 milyar TL’den 9,2 milyar TL’ye yükseldi.

Alkol ve tütün ürünleri birlikte hesaplandığında ise ÖTV gelirinde yüzde 68 artış görülüyor.

Yani geçen yıl alkol ve sigaradan 7,2 milyar TL vergi alan devlet bu sene ocak ayı itibarıyla bu oranı 12,1 milyar TL’ye çıkarmış.

Vergilerde durum

Türkiye’de satılan sigaranın markası ne olursa olsun şu an asgari 14,39 lira vergi alınıyor.

Raf fiyatı 255 TL olan 70’lik bir rakıdan alınan vergi 190 lira. 22 liraya satılan birada ise 12,17 lira devlete giden pay.