Djokovic: Aşı olmaktansa büyük turnuvaları kaçırmayı tercih ederim

Teniste erkekler dünya sıralamasının 1 numarası olan Novak Djokovic, Covid-19 aşısı yaptırmaktansa gelecekteki turnuvaları kaçırmayı tercih edeceğini söyledi.

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BBC’ye konuşan Djokovic, aşı karşıtı olmadığını ve çocukken aşı olduğunu belirtti ancak bireyin seçme hakkını desteklediğini söyledi: ”Kendi vücudum hakkında verdiğim kararlar, şampiyonluklar gibi şeylerden daha önemli.”

Djokovic, aşı konusundaki tutumu nedeniyle Wimbledon ve Fransa Açık gibi turnuvalara katılmamayı göze alıp almayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, ödemeye hazır olduğum bedel bu.”

Avustralya Açık’a katılamamıştı

Sırp tenisçinin Avustralya Açık’a katılmak için gittiği Avustralya’nın Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği duyurulmuştu.

20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi göçmenlerin gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülmüştü.

Aşı karşıtı görüşleriyle bilinen tenisçiye aşı muafiyeti tanınması ülkedeki vatandaşların tepkisine neden olmuş, avukatları itiraz başvurusunda tenisçinin yakın zamanda Covid-19 atlattığını ve bu sayede muafiyet aldığını belirtmişti.

Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesinin iptaline itiraz etmesine ilişkin davada mahkeme Sırp tenisçinin lehine karar vermiş ve gözetimden salınmasını hükmetmişti. Ancak vizenin ikinci kez iptal edilmesiyle bu kez Djokovic sınır dışı edilmişti.