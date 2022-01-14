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Yaramazlara biraz batar!

Djokovic’in vizesi bir kez daha iptal edildi

Avustralya hükümeti, Sırp tenisçi Novak Djokovic’in vizesini ikinci kez iptal etti.

Göç Bakanı Alex Hawke, içişleri bakanlığı, sınır güvenliği ve Djokovic’in sağladığı bilgileri gözden geçirerek bu kararı aldığını açıkladı.


Karar tenisçinin sınır dışı edilebileceği anlamına geliyor. Ayrıca üç yıl boyunca Avustralya’ya girişi de yasaklanmış oluyor.

Ancak Djokovic kararla ilgili yine yasal yollara başvurabilir.

İlk iptal kararına itirazı kabul edilmişti

Sırp tenisçinin Avustralya Açık’a katılmak için gittiği Avustralya’nın Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği duyurulmuştu.

20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi göçmenlerin gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülmüştü.

Aşı karşıtı görüşleriyle bilinen tenisçiye aşı muafiyeti tanınması ülkedeki vatandaşların tepkisine neden olmuş, avukatları itiraz başvurusunda tenisçinin yakın zamanda Covid-19 atlattığını ve bu sayede muafiyet aldığını belirtmişti.

Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesinin iptaline itiraz etmesine ilişkin davada mahkeme Sırp tenisçinin lehine karar vermiş ve gözetimden salınmasını hükmetmişti.

Djokovic pozitif olduğu halde izolasyonu ihlal ettiğini itiraf etti

Mahkeme Djokovic’in Avustralya’ya girebileceğine karar verdi

Djokovic’e Covid pozitif çıktığı için aşı muafiyeti tanınmış

Sırp tenisçi Djokovic’in Avustralya’ya girişine izin verilmedi

Djokovic’e Avustralya Açık’a katılması için aşı muafiyeti tanınmasına tepki

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