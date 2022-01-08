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Yaramazlara biraz batar!

Djokovic’e Covid pozitif çıktığı için aşı muafiyeti tanınmış

Sırp tenisçi Novak Djokovic’in Avustralya Açık’ta oynayabilmesi aşı kurallarından muaf tutulması sonrası ülkeye girişinin engellenmesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için Djokovic’in vizesinin iptal edildiği duyurulmuştu.


Havaalanında sekiz saat bekletildikten sonra gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülen Djokovic’in avukatları karara itiraz başvurusu yapmıştı.

Mahkeme kayıtlarına göre avukatları tenisçinin 16 Aralık’ta Covid testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle ülkeye giriş için aşı muafiyeti sağlandığını belirtti.

Avukatlar pozitif çıktıktan 14 gün sonra tenisçinin son 72 saat içinde ateş veya üst solunum yolları belirtisi göstermediğini ifade etti.

Aşı karşıtı görüşleriyle bilinen Sırp tenisçiye aşı muafiyeti tanınması ülkede tepkilere neden olmuştu.

Sırp tenisçi Djokovic’in Avustralya’ya girişine izin verilmedi

Djokovic’e Avustralya Açık’a katılması için aşı muafiyeti tanınmasına tepki

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