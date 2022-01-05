Djokovic’e Avustralya Açık’a katılması için aşı muafiyeti tanınmasına tepki

Sırp tenisçi Novak Djokovic’in Avustralya Açık’ta oynayabilmesi aşı kurallarından muaf tutulması Avustralya’da vatandaşları kızdırdı.

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Dört Grand Slam turnuvasının ilk ayağı olan etkinliğe katılan tüm sporcu ve çalışanların aşılı olması ya da bağımsız bir kurul tarafından verilen muafiyeti olması gerekiyor.

Organizatörler şampiyon tenisçiye özel bir muamele yapılmadığını savunsa da bazıları halen eyaletler arasında ya da yurt dışına seyahat edemeyen Avustralyalılar kararla ilgili yetkilileri ve Djokovic’i eleştirdi.

Avustralya Açık direktörü Craig Tiley, 26 sporcunun tıbbi muafiyet için başvurduğunu ve federal yönetmelikler doğrultusunda birkaçına muafiyet tanındığını söyledi.

Sırp tenisçi dün Instagram hesabından 17 Ocak’ta başlayacak turnuvaya muafiyet izniyle katılacağını duyurmuştu.

Aşı durumu hakkında konuşmayan Djokovic, geçen nisan ayında “Şahsen aşıya karşıyım. Seyahat edebilmek için birilerinin beni aşıya zorlamasını istemem” ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın en katı salgın kısıtlamalarının uygulandığı ülkelerden biri olmasının ardından ilk kez on binlerce günlük vaka kaydedilen Avustralya’da söz konusu muafiyet kararı Sırp tenisçinin meslektaşları dahil tepkilere neden oldu.

Daha önce hükümet ‘zenginlere ve ünlülere istediği gibi davranmasına izin vermekle‘ suçlanmıştı.

Bir acil doktoru Twitter hesabından “Ne kadar iyi bir tenisçi olduğu umurumda değil. Eğer aşılanmayı reddediyorsa katılmasına izin verilmemeli” diyerek tepkisini gösterdi.

Avustralyalı tenisçi Alex de Minaur basın toplantısı sırasında kararla ilgili “Çok ilginç olduğunu düşünüyorum. söyleyeceklerim bu kadar” dedi.

Britanyalı tenisçi Jamie Murray ise kararı şöyle yorumladı: “Aşısız olan ben olsaydım bence muafiyet tanınmazdı. Ama Djokovic’e Avustralya’ya gelip yarışmak için temize çıktığı için aferin.”