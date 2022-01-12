Djokovic pozitif olduğu halde izolasyonu ihlal ettiğini itiraf etti

Tenisçi Novak Djokovic’in Avustralya Açık’a katılması için aşı muafiyeti tanınmasıyla başlayıp vizesinin iptaliyle krize dönüşen ülkeye giriş sürecinde ortaya çıkan yalan beyanı ve pozitif olduğu halde kuralları ihlal etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sırp tenisçinin Avustralya Açık’a katılmak için gittiği Avustralya’nın Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği duyurulmuştu.

20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi göçmenlerin gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülmüştü.

Aşı karşıtı görüşleriyle bilinen tenisçiye aşı muafiyeti tanınması ülkedeki vatandaşların tepkisine neden olmuş, avukatları itiraz başvurusunda tenisçinin yakın zamanda Covid-19 atlattığını ve bu sayede muafiyet aldığını belirtmişti.

Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesinin iptaline itiraz etmesine ilişkin davada mahkeme Sırp tenisçinin lehine karar vermiş ve gözetimden salınmasını hükmetmişti.

Sırp tenisçi Avustralya’ya giriş belgelerinde son 14 gündeki seyahatleri hakkında yalan beyanda bulunduğu ve pozitif olduğu halde çocuklara ödül verilen bir etkinlik dahil pek çok kişiyle bir araya gelerek izolasyon kurallarını ihlal ettiğine dair haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı.

Instagram hesabından yayınladığı açıklamada, 14 Aralık’ta Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir basketbol maçına gittiğini, burada pozitif vaka çıkmasının ardından 16 Aralık’ta hızlı antijen testi yaptığını ve sonucun negatif çıktığını öne sürdü.

Ancak mahkeme kayıtlarına göre avukatları tenisçinin 16 Aralık’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtmişti.

Aynı gün PCR testi de yaptırdığını belirten tenisçi, ertesi gün çocuklara ödül vermek için bir tenis etkinliğine katıldığını, öncesinde yine antijen testinin sonucunun negatif çıktığını ifade etti. Bir belirtisi olmadığını kaydeden Djokovic, PCR testi sonucunun bu etkinlikten sonra kendisine bildirildiğini öne sürdü.

18 Aralık’taysa pozitif test sonucuna rağmen önceden ayarlanmış röportaj ve fotoğraf çekimine katıldığını itiraf eden tenisçi, bunun bir hata olduğunu kabul etti.

Gazeteciyi hayal kırıklığına uğratmak istemediği için iptal etmediğini savunan şampiyon tenisçi, fotoğraf çekimi dışında hep maske taktığını ve mesafeye dikkat ettiğini anlattı.

Vize başvurusu için ekibinin doldurduğu formda Avustralya’ya gitmeden 14 gün önce yurt dışına seyahat ettiğini belirtilmemesinin yanlış olduğunu kabul eden Djokovic, ancak kasıt bulunmadığını, bu durumun ‘insan hatası‘ndan kaynaklandığını ifade etti. Ekibinin konunun netlik kazanması için Avustralya hükümetine ek bilgileri sağladığını belirtti.