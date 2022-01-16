Vizesinin iptal kararına itirazı reddedildi: Djokovic sınır dışı edilecek

Avustralya hükümetinin vizesini ikinci kez Sırp tenisçi Novak Djokovic’in mahkemeye yaptığı itiraz başvurusu reddedildi.

Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesi’nde görülen davada, Djokovic’in avukatlarının savunmasını kabul etmeyen üç hakimden oluşan mahkeme heyeti, Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke’nin yetkilerini kullanarak verdiği kararı haklı bularak vize iptal kararını onayladı.

Duruşmada alınan kararın ardından Djokovic’in, Avustralya’dan sınır dışı edilmesi kesinleşti.

Avustralya yasalarına göre üç yargıcın birlikte sonuçlandırdığı mahkeme kararları, ‘Tam Mahkeme’ kabul ediliyor ve duruşmadan çıkan kararların temyiz yolu bulunmuyor.

Sırp tenisçinin Avustralya Açık’a katılmak için gittiği Avustralya’nın Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiği duyurulmuştu.

20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi göçmenlerin gözetim merkezi olarak kullanılan bir otele götürülmüştü.

Aşı karşıtı görüşleriyle bilinen tenisçiye aşı muafiyeti tanınması tepkiye neden olmuş, avukatları itiraz başvurusunda tenisçinin yakın zamanda Covid-19 atlattığını ve bu sayede muafiyet aldığını belirtmişti.

Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesinin iptaline itiraz etmesine ilişkin davada mahkeme Sırp tenisçinin lehine karar vermiş ve gözetimden salınmasını hükmetmişti.

Ardından Göç Bakanı Alex Hawke, içişleri bakanlığı, sınır güvenliği ve Djokovic’in sağladığı bilgileri gözden geçirerek tenisçinin vizesinin ikinci kez iptal edildiğini açıklamıştı.