Çorum’da Covid-19 testi yaptıranların yarıya yakını pozitif

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kentte Covid-19 vaka sayılarının, Omicron varyantının yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip olması, hava sıcaklığının düşüklüğü ve insanların kapalı ortamda daha çok vakit geçirmesi nedeniyle arttığını belirtti.

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Çorum, Sağlık Bakanlığı’nın 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının bir önceki haftaya göre en çok artış gösterdiği 10 il arasında bulunuyor.

Makamında basın toplantısı düzenleyen Sobacı, şunları söyledi: “Bu da virüsün yayılmasını hızlandıran etkenlerin başında gelmektedir. Yine okulların ara tatile girmesiyle büyük şehirlerden küçük şehirlere doğru iller arası nüfus hareketliliğinin arttığı, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yeni varyantın yayılımının hızlandığı da göz ardı edilmemelidir.”

Sağlık müdürü, Çorum’da 18 yaş ve üzeri nüfusunun yüzde 84,6’sının en ez iki doz aşısını yaptırdığını dile getirerek, şöyle devam etti: “Çorum, aşılanma oranında Türkiye’de 18’inci sırada yer almaktadır. İlimizde bu güne kadar 1 milyon 1095 doz aşı uygulanmıştır. Omicron varyantına karşı tedbir olarak, daha önce aşılarını tam yaptırmış kişilerin aradan 3 ay veya daha fazla zaman geçmişse mutlaka hatırlatma dozu olarak bir aşı daha yaptırmaları gerekmektedir.”

Yoğun bakım doluluğu yüzde 64,3

Çorum’da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 64,3 seviyesinde bulunduğunu belirten Sobacı şunları aktardı: “100 bin nüfusa düşen vaka oranımız 937,32 olmuştur. Vaka oranımızın bir-iki hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Günlük vaka sayılarımız önceki piklerde gördüğümüz rakamların daha da üzerine çıktı ancak vaka sayısına göre hastaneye yatış sayılarının üçte biri kadar olduğunu görüyoruz. Bu düşüşteki en büyük etkenin de aşılar olduğunu düşünüyoruz. Nitekim yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85’inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz.”

AA’nın aktardığına göre Sobacı, günlük yapılan 2 bin doz civarındaki aşının üçte birinin TURKOVAC olduğunu belirtti.