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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’nin yeni genel sekreteri, Berat Albayrak’a CV göndermiş

Boğaziçi Üniversitesi genel sekreterliği görevine vekaleten getirilen Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden öğretim üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a CV’sini mail olarak gönderdiği ortaya çıktı.

Doç. Dr. Nedim Malkoç, ‘görülen lüzum üzerine’ dün görevden alınmış, yerine asaleten atama yapılana kadar Topal getirilmişti.


2 Şubat’ta da Topal’ın Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’ne, enstitünün bu yönde herhangi bir talebi olmamasına rağmen doktor öğretim üyesi olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

Topal, 2003’te kurulan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin (BURA) 13’üncü dönem yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmüştü.

Wikileaks belgelerinde yer alan maile göre Topal’a BURA’nın yöneticilerinden Fatih Elmalı referans oldu ve mailde şöyle dedi: “Selamun aleykum. Ekte CV’si bulunan kardeşimiz Boğaziçi inşaattan mezun çok iyi bir insandır. Şura başkanlığı da yapmış, sosyal yönü kuvvetli, son derece güvenilir, güler yüzlü ve ağırbaşlı özellikle executive asistant (yönetici asistanı) olarak çok çok başarılı olabilecek vasıftadır. Gerçi o normal inşaat mühendisliği işlerine de razı ama sizin için bulunmaz bir executive coordinator (yönetici koordinatörü) olabilir. Cevaplarınızı bekliyorum vesselam.”

Görsel: Wikileaks

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