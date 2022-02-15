Buldan: HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değil

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısındaki konuşmada ardı ardına gelen zamlara, HDP’ye yönelik operasyonlara ve Kobani davasına değindi.

Altı siyasi partinin düzenleyip HDP’nin çağrılmadığı toplantıya da değinen Buldan, HDP’siz geleceğin konuşulamayacağını savundu.

Meclis’teki grup toplantısında konuşan Buldan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümüne dair değerlendirmelerde bulundu.

‘Dolmabahçe fırsattı’

Kürt sorununda çözümsüzlüğün ‘siyasi çöküş’ getirdiğini savunan Buldan, çözüm fırsatlarının heba edildiğini söyledi.

HDP’liler hakkında açılan ve görülmeye devam eden Kobani davasını da eleştiren HDP lideri, siyasetin engellenmesiyle Türkiye’nin kaybettiğini vurguladı: “Hâlâ komplo ve kumpaslarla, tecrit politikası ile demokratik çözüm yollarını tıkama çabalarından sonuç alacaklarını sanıyorlar fakat tarihi bir yanılgı içerisindeler. Kobani kumpas davası da aynı komplocu zihniyetin bir sonucu. Dava ellerinde kaldı, dosyaları dava açıldığı gün çökmüştü, bunu da yargılanan siyasetçi arkadaşlarımız çökertti.

2013’teki Nevroz mektubu, 2015’teki Dolmabahçe Mutabakatı önemli bir fırsattı. Bu fırsatın tepilmesiyle Türkiye’nin neler kaybettiğini hepimiz çok iyi gördük ve yaşadık. Bu gerçeği artık görün. Bütün gerçeklerin ortaya çıkacağını hepimiz çok iyi biliyoruz.”

Başta elektrik ve doğalgaz faturaları olmak üzere ardı ardına gelen zamları eleştiren Buldan, ekonomide yaşanan çöküşün nedenlerden birinin Kürt sorunu olduğuna dikkat çekti.

Buldan, yurttaşlara seslenerek ilk seçimde iktidarın değişeceğini savundu: “Ülkenin şimdi tüm kaynaklarını yüzük yaptılar, parmaklarına taktılar. Halkın bütün kaynakları yüzük oldu. İnsanlar bugün borçları nedeniyle parmağındaki yüzüklerini satıyorlar. Durmadan yastık altındakileri getirin diyorlar bir de. Soymadıkları bir yer kalmıştı, o da insanların yastık altıydı. Oraya da göz diktiler! Yastık altında para yok, altın yok, sadece faturalar, hacizler var! İlla istiyorsanız insanlar yastık altındaki faturaları size göndersinler siz ödeyin o faturaları.”

İktidardan gelen “Sorunların farkındayız” açıklamalarını da eleştiren HDP lideri, iktidarı ‘beklenti satmakla’ suçladı ve halkın pandemi ve doğal afetlerde kaderine terk edildiğini dile getirdi.

Yuvarlak masa toplantısı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi’nin liderlerinin bir araya geldiği toplantıya isim vermeden değinen Buldan, HDP’nin çağrılmamasını eleştirdi. HDP olmadan geleceğin ve demokrasinin konuşulmasının çözüm getirmeyeceğini belirterek, ‘üçüncü ittifak’ vurgusu yaptı: “HDP’nin içinde olmadığı bir gelecek arayışı yeni bir gelecek sunamaz! HDP’nin ortak geleceğe, demokratik çözüme, adalete, barışa, eşitliğe, kadınların ve gençlerin özgürlüğüne, emeğin hakkına dair ortaya koymuş olduğu çözüm ilkeleri Türkiye’nin ortak yaşam ilkeleridir. Hayata emekten ve demokrasiden bakan güçlerle ve partilerle bir araya geliyor ve demokrasi ittifakını büyütüyoruz. Bu ittifak Türkiye için umudun, özgürlüğün, karanlığı yırtıp atmanın ittifakı olacaktır. Demokrasi ittifakı bir mücadele ortaklığıdır. Umudu yeniden inşa ediyoruz. Ortak yaşam iradesini ve demokrasiyle örülen ortak ufkumuzu yeniden inşa ediyoruz. Bu birliktelik herkes için, tüm Türkiye halkları için, yaşanabilir bir ülke içindir.”

Buldan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Demokratik çözüm ve barış Türkiye’yi büyütür, güçlendirir. Barışı ve eşit yaşam iradesini güçlendirir, demokrasinin önünü açar. Zihniyetin artık değişmesi gerekiyor. Zamanın ruhu bu hakikati tüm çıplaklığı ile ortaya koyuyor. Önümüzdeki yüz yıl böyle geçmeyecek, tarih tekerrür etmeyecek. Çözümden kaçanlar, tekçilikle, yasaklarla, Kürt düşmanlığı ile hareket edenler bu yüzyılda kalacaklar ve birer birer tasfiye olacaklar.

* Bu çözümsüzlük siyasetinin sonuçlarını ekonomik çöküş olarak da yaşıyoruz. AKP iktidarı ve küçük ortağı Türkiye’yi buhran dönemine soktu, Türkiye’yi felakete götürüyorlar. AKP-MHP ittifakı, halkı her gün gadre uğratan bir felaket iktidarıdır.

* Yalana sarılıyorlar, beklenti satmaya çalışıyorlar. Ekonomik sorunların farkındayız, biz çözeceğiz diyorlar. İnsanların aklıyla alay ediyorlar, sorunları yaratan siz değil misiniz? Bunları nasıl çözeceksiniz? 20 yıldır iktidarda olan bir parti değil misiniz? Gören de muhalefetteler, iktidara gelince çözecekler sanacak! Pandemide bu ülkede neler yaptığınızı, yangında, selde, depremlerde, halkı kara kışla nasıl baş başa bıraktığınızı hepimiz biliyoruz. Halkı kendi kaderi ve çaresizliği ile baş başa bıraktınız ama halk bunu asla unutmayacak.

‘Ücretsiz elektrik’ talebi

* Isparta halkını beş gün elektriksiz bırakan sizin iktidarınızdır. Sizin derdiniz elektriği kesilen, yolları kapanan, çaresiz kalan insanlara çare olmak değil. İktidarınızı eleştiren insanları gözaltına alıp tutuklamaktır.

* Hukuksuz bir şekilde hibe ettiğiniz elektrik ve dağıtımını geri kamulaştırın. Her hane için 250 kilovata kadar elektriği ücretsiz sağlayın. Doğalgaz, akaryakıt, iletişim gibi kalemlerde ÖTV’yi kaldırın. Yapılan tüm zamları geri alın. Alın size çözüm. Bunu yapacak ne cesaretiniz ne anlayışınız var.

* Temel gıdalarda KDV’yi yüzde 1’e indirdiler. Ortada büyük bir yangın var. Bunlar bardakla yangına su dökmekten başka işe yaramıyorlar.

* KDV indirimi tüketiciye yansımaz, yansımıyor. Beşli çeteye sayısız vergi indirimi yaptılar, yurttaşa gelince yüzde 7’lik KDV indirimi var… Bu hiç değerindedir. Önce kullanımı lüks olmayan doğalgaz, akaryakıt, ulaşım, iletişim gibi kalemlerde ÖTV’yi kaldırmadan, elektrik ve su faturalarında KDV’yi indirmeden temel gıdalardaki KDV indirimi halkın yükünü hafifletmez.

* Bu gemi yürümez, yürüyemez, batacak! Bizim derdimiz bu gemi batarken halkı batmaktan kurtarmaktır. Halkın bu iktidara bakışını, itirazını değiştiremeyecekler. Soygun var seslerini kesemeyecekler. İstanbul’dan Şırnak’a ülkenin dört bir yanında işçiler, emekçiler itirazını da sesini de sözünü de her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Farklı iş kollarında halen sürmekte olan elliden fazla grev ve direniş var Türkiye’de.

‘HDP geleceğin adıdır’

* Hayata, emekten ve demokrasiden bakan güçler ve partilerle bir araya geliyor, demokrasi ittifakını büyütüyoruz. Bu ittifak Türkiye için umudun, karanlığı yırtıp atmanın ittifakı olacak, Türkiye için en acil ve gerekli ittifakın demokrasi ittifakı olduğu bilinciyle bu ittifak çalışmalarının devam edeceğini belirtmek istiyorum. HDP, bu ülkenin geleceğinin adıdır. HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir. HDP’nin içinde olmadığı bir gelecek arayışı yeni bir gelecek sunamaz.

* HDP’nin ortak geleceğe, demokratik çözüme, adalete, barışa, eşitliğe, kadınların ve gençlerin özgürlüğüne, emeğin hakkında dair ortaya koymuş olduğu çözüm ilkeleri, Türkiye’nin ortak yaşam ilkeleridir, güçlü demokrasiye geçişin ilkeleridir. Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasi ile buluşması ancak HDP ile mümkündür. Herkesi bunun böyle görmesi, kavraması demektir. İstiyoruz ki bu ülke daha fazla zarar görmesin, halk tek adam sistemi karşısında daha fazla ezilmesin. Demokrasi ittifakını bu nedenle çok önemli görüyoruz. Demokrasi ittifakı bir mücadele ortaklığıdır, ortak geleceği birlikte inşa etme ve irade ortaklığıdır. Birlikte yürümeye, en güçlü seçeneği yaratmaya devam edeceğiz. Umudu birlikte inşa ediyoruz. Ortak yaşam iradesini, demokrasi ile örülen ortak ufkumuzu yeniden inşa ediyoruz, bu birliktelik tüm Türkiye halkları içindir, barış içindir, gerçek bir adalet düzeni içindir. Hukuk içindir, demokratik yeni bir anayasa içindir. Özürlük, alın teri ve emeğin hakkı içindir. Yoksulluğu ve yolsuzluğu bitirmek içindir.