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Yaramazlara biraz batar!

Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna devam kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki ‘Demokrasi Arenası’ isimli programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise, söz konusu program ve sunucusu gazeteci Uğur Dündar için geçici yayın yasağı ile para cezası vermişti.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş hakkında ‘zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret’ten bir yıl beş ay 15 günden sekiz yıl iki aya kadar hapis talep edilirken, aynı programda Soylu ve Karaismailoğlu hakkındaki görüşleri nedeniyle de ‘görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ten iki yıl dört aydan dört yıl sekiz aya kadar hapsi istenmişti.

Tutukluluğa devam

Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, İstanbul 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin, Kabaş’ın tutukluluğuna devam kararı verdiğini bildirdi.

Poyraz’ın aktardığına göre, duruşma 11 Mart’a ertelendi.

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