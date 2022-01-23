Akşener: İktidarın amacı Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı korkutmak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘iktidarın sanatçı Sezen Aksu ve gazeteci Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri ve seçmeni korkutmayı amaçladığını’ söyledi.

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‘Minik serçe’ lakaplı Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti. Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu’yu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve daha birçok siyasetçi hedef göstermişti.

Gazeteci Sedef Kabaş ise, TELE 1’deki programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve dün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.

Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan İYİ Parti lideri, Kabaş’ın tutuklanması ve Aksu’nun hedef gösterilmesiyle ilgili şunları söyledi: “İktidar herkesi korkutmaya çalışıyor. Bunlar kaybedeceğini anlamanın psikolojisine uygun davranışlar. Kaybedeceğini anlayan insan ne yapar; korkutmaya çalışır, güç kullanmaya yönelir. Ellerinde, tırnak içinde devlet gücü var. Hukuku da guguk yaptılar. Muhalefeti ve muhalif insanları korkutuyorlar. Amaçları Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri, seçmeni korkutmak.”

AKP, Akşener’e ‘tek parti yönetimi’ni hatırlatmış

Akşener, iktidarın yarattığı sistem ve uygulamaları gördükçe, Demokrat Partili Celal Bayar ve Adnan Menderes’in, CHP’nin tek parti yönetimine karşı açıkladıkları, 1947 tarihli ‘Üç Hürriyet Misakı’nı hatırladığını ifade ederek şunları söyledi: “Tek parti yönetimi karşısında Bayar ve Menderes DP’nin kongresini toplamış ve bir komisyon raporu hazırlamışlardı. Üç Hürriyet Misakı olarak bilinen bu belge ile adil seçim kanunu, devlet başkanlığı ile parti başkanlığının ayrılması ve anayasaya aykırı kanunların kaldırılmasını istemişlerdi. Ve rahmetli İnönü de devlet adamı olarak bu üç istediği yerine getirmişti. Şimdi DP’nin devamı olduğunu söyleyen parti bu Üç Hürriyet Misakı’nı hatırlatıp, okutacak uygulamalar yapıyor.”

‘Bize düşen görev seçmenin önüne sandığı götürmek’

Akşener, son dönemde kadınlara daha sert baskılar yapıldığını da belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “İktidar herkese baskı yapıyor. Genel bir baskı politikası izliyor. Muhalefeti ve muhalifleri susturmaya çalışıyor. Bu arada kadınları daha güçsüz ve değersiz gördüğü için onlara daha acımasız baskı yapıyor. Ama kaybediyorlar. Seçmenin önüne sandık geldiğinde gideceklerini biliyorlar. Bunu bildikleri için korku salmaya çalışıyorlar.

Bu baskı ve korkutma hamlelerine karşı bize düşen görev sağduyulu ve soğukkanlı olmaktır. Seçmenin önüne sandığı götürmektir. Ve seçim güvenliğini sağlamaktır. Seçim güvenliği çok önemli, bunu özellikle vurguluyorum. Bunu başaracağız; sandığı seçmenin önüne götüreceğiz ve güvenliğini sağlayacağız. Bunları seçimle göndereceğiz.”

İYİ Parti genel sekreterinin açıklamaları

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz HDP’ye açılan kapatma davasında ‘yargının en doğru kararı vereceğini’ öne sürerek “Bence HDP’nin kapatılması gerekir” demişti.

Akşener, Poyraz’ın bu sözlerine açıklık getirdiğini ifade edip şöyle devam etti: “Söylemek istediği, HDP hakkında kapatılma kararı verildiği anda o süreci birlikte yürüten diğer aktörlerin de yargılanması gerekeceğiydi. O süreci tek başına HDP yönetip yürütmedi, iktidarla birlikte yürütüldü.”