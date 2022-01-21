RTÜK’ten kanallara Sezen Aksu ‘uyarısı’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetimi, müzik yayını yapan kanalları tek tek arayarak son günlerde iktidara yakın grupların hedefi haline gelen sanatçı Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabilecekleri ‘tehdidinde’ bulundu.

‘Minik serçe’ lakaplı Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti. Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu hakkında suç duyurusunda bile bulunulmuştu.

Ünlü sanatçıyı Diyanet İşleri Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Memleket Partisi milletvekilleri hedef gösterirken, Milli Beka Hareketi üyeleri evinin önünde toplanmıştı.

Sezen Aksu için RTÜK de devreye girdi. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun müzik yayını yapan kanalları arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Uslu’nun, kanal yetkilileriyle görüşmesinde, Aksu’nun şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabileceklerini ifade ettiği bildirildi.

Uslu’nun tek uyarısı, Sezen Aksu’nun şarkısı hakkında da olmadı. Uslu’nun, ‘milli ve manevi değerlere aykırı tüm şarkılar için‘ aynı talepte bulunduğu kaydedildi.

‘Kanallar zarar görmesin diye…’

Müzik yayıncılarına yönelik uyarı hakkında BirGün’den Hüseyin Şimşek’e konuşan Uslu, görüşmelerin ‘kanallar zarar görmesin diye’ yapıldığını öne sürdü.

“Sezen Aksu’nun kamuoyunun gündemine gelen şarkısıyla alakalı bir uyarıda bulunduk” diyen Uslu, şunları söyledi: “Katiyen ‘Sezen Aksu yayınlamayın’ diye bir talimatımız olmadı, zaten hukuken böyle bir yetkimiz de yok. Şarkı incelemeye alındı, takdiri kuruluşların kendilerine ait olmak üzere mağdur olmamaları için tedbirli davranmaları konusunda ikaz ettik. Çünkü bu defa bir sorun tespiti varsa ve işlem yapmamız gerekecek, durup dururken kuruluşlar idari para cezalarıyla muhatap olacaklar. Bu arada sadece bu şarkıyla da ilgili değil. Milli manevi değerler konusunda gerekli hassasiyeti korumayan tüm müzik parçalarının çalınmaması konusunda da genel bir ikazda da bulunduk. Biz yayın kuruluşlarını genelde önden uyarırız mağdur olmamaları için. Ama hiçbir yayının da yayınlanıp yayınlanmamasında karar bize ait değildir. Biz ikaz ettik, takdir medya kuruluşlarımızındır.”