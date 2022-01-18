Bahçeli’den Sezen Aksu’ya: Serçeysen serçeliğini bil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde hedefe konan şarkıcı Sezen Aksu’ya gönderme yaptı.

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‘Minik serçe’ lakaplı Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti.

Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu hakkında suç duyurusunda bile bulunulmuştu.

Meclis’teki grup toplantısında konuşan MHP lideri, şarkının sözlerini ‘ucube’ olarak tanımladı. Bahçeli, Aksu’ya “Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme” diye seslendi.

MHP lideri şunları kaydetti: “Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında, Hz. Adem ile Hz. Havva’ya ‘cahil’ diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. Aklın, ahlakın, bilimin ve inancımızın öncüleri olarak gördüğümüz birçok milli ve manevi şahsiyet cehaletin linçine uğramıştır.”